Les routes seront encombrées au départ des vacances de ski

En février, les départs en vacances en direction des stations de sports d'hiver vont densifier le trafic sur les autoroutes, avertit l'Office fédéral des routes (OFROU). Les Jeux olympiques d'hiver de 2026 en Italie pourraient aussi encombrer les routes aux Grisons.

L'OFROU recommande aux voyageurs de rester sur l'autoroute même en cas d'embouteillages, «ne serait-ce que par respect pour la population locale» (archives). KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Les effets des départs en direction des stations de ski se feront surtout sentir le week-end, a indiqué l'OFROU jeudi dans un communiqué. Notamment sur les autoroutes A1, A2, A3, A8, A9 et A13, à Bellinzone et sur les routes principales de l'Oberland bernois, des Grisons et des vallées latérales valaisannes.

Les embouteillages sur les axes principaux provoquent aussi un trafic d'évitement, «qui pèse sur les habitants des localités bordant les routes nationales», avertit l'OFROU. Cela perturbe le trafic local et le risque d'accident augmente. L'OFROU recommande aux voyageurs de rester sur l'autoroute même en cas d'embouteillages, «ne serait-ce que par respect pour la population locale».

Des temps d'attente sont aussi à prévoir aux gares de transbordement de la Furka, du Lötschberg et de la Vereina. Le service d'auto-train du Simplon fonctionnera toutes les deux heures au lieu de 90 minutes du 16 février au 28 mai, en raison de travaux dans le tunnel.

Les jeux olympiques d'hiver de Milan-Cortina (I) auront lieu du 6 au 22 février. Certaines voies d'accès au site traversent le canton des Grisons, a prévenu l'OFROU.