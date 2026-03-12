  1. Clients Privés
Neutralité Les sénateurs tiennent à un contre-projet à l'initiative neutralité

ATS

12.3.2026 - 12:23

Le fait que la Suisse est neutre doit figurer tel quel dans la Constitution. Le Conseil des Etats tient à un contre-projet direct à l'initiative sur la neutralité, rejetée par les deux Chambres. Il a maintenu jeudi sa position. Le dossier repart au National.

Le Parlement a suivi le ministre des affaires étrangères Ignazio Cassis en rejetant l'initiative sur la neutralité (archives).
Le Parlement a suivi le ministre des affaires étrangères Ignazio Cassis en rejetant l'initiative sur la neutralité (archives).
ATS

Keystone-SDA

12.03.2026, 12:23

12.03.2026, 13:10

Le Parlement a déjà refusé l'initiative populaire «Sauvegarder la neutralité suisse», déposée par Pro Suisse et des membres de l'UDC. Le texte veut qualifier la neutralité helvétique de «perpétuelle et armée». Il exige aussi que la Suisse n'adhère à aucune alliance militaire ou de défense, ni ne prenne de sanctions économiques ou diplomatiques contre un Etat belligérant, sous réserve de ses obligations envers l'ONU.

Parallèlement, le Conseil des Etats avait validé en juin dernier un contre-projet fixant explicitement dans la Constitution que la Suisse est neutre, de manière «perpétuelle et armée». Malgré le veto du National la semaine passée, les sénateurs ont maintenu leur cap, par 22 voix contre 21 et 1 abstention, et avec la voix prépondérante du président.

