Les salaires versés par la Confédération doivent être revus. Le National a adopté mercredi, par 123 voix contre 62, une motion de Jürg Grossen (PVL/BE) demandant qu'ils soient davantage conformes au marché et alignés sur le secteur privé. Le Conseil des Etats devra trancher.

Selon une étude de l’institut IWP, le salaire dans l'administration fédérale est déjà plus élevé de 11,6% en moyenne que celui d'une personne disposant des mêmes qualifications et travaillant dans le secteur privé. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Pour le Bernois, les salaires des employés de la Confédération sont trop élevés. Et de rappeler qu'en 2023, alors que l'inflation était de 2,1%, les salaires du secteur privé n'ont augmenté que de 1,7% en moyenne, alors que ceux de l'administration publique ont connu une hausse de 3,6%.

Selon une étude de l’institut IWP, le salaire dans l'administration fédérale est déjà plus élevé de 11,6% en moyenne que celui d'une personne disposant des mêmes qualifications et travaillant dans le secteur privé. Alors que la Confédération doit faire des économies, le personnel doit aussi faire sa part, selon M. Grossen.

Et de citer des salaires moyens annuels de 131'000 francs avec «une garantie de l'emploi meilleure et des prestations sociales supérieures à la moyenne». Les salaires dans l'administration fédérale évoluent selon une dynamique que le marché privé n'arrive pas à suivre, a-t-il critiqué.

Cela pose un problème pour les PME qui sont soumises à de fortes pressions, car elles n'arrivent pas à payer ce genre de salaires. Ainsi, l'économie privée perd du personnel qualifié. Le motionnaire demande donc que l'Etat soit «un employeur attrayant mais pas trop», d'autant plus que les rémunérations sont financées par les contribuables.

Conditions-cadres aussi à considérer

Les employés de la Confédération participent déjà aux mesures d'économies depuis des années, a contré Barbara Gysi (PS/SG), citant des licenciements, des postes de travail non repourvus et une absence de pleine compensation du renchérissement. Elle a encore estimé qu'il n'est pas possible de comparer la Confédération avec les PME. «Il ne faut comparer que ce qui peut l'être réellement.»

La St-Galloise a encore avancé qu'il ne faut pas prendre en compte que les salaires mais aussi les conditions-cadres qui les entourent. Et de souligner encore que les salaires des cadres sont bien plus élevés dans l'économie privée qu'à l'administration fédérale.

Nouveau système salarial

Formellement, le Conseil fédéral était favorable à la motion. Ce parce que ce que demande le texte est déjà rempli, a précisé la présidente de la Confédération Karin Keller-Sutter. Les salaires du marché sont déjà pris en compte dans le calcul des salaires de l'administration fédérale.

La ministre des finances a encore rappelé que le Conseil fédéral vient d'approuver un nouveau système salarial pour le personnel de la Confédération à partir de 2026, afin que l'évolution des rémunérations soit plus conforme à la réalité du marché. Les salaires ne seront plus automatiquement augmentés.

L'évolution salariale dépendra des prestations de l'employé. Le montant maximal de chaque classe salariale ne pourra être atteint que lorsque la personne fournit constamment des prestations de très bonne qualité.