  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Fribourg Les salariés de la fonction publique montent aux barricades

ATS

1.10.2025 - 09:19

Les salariés de la fonction publique et parapublique se mobilisent ce mercredi à Fribourg contre le programme d'assainissement des finances de l'Etat (PAFE). La journée d'action, débrayage ou grève, est organisée par les syndicats et les organisations de personnel.

L’assemblée du personnel en grève de l’Hôpital fribourgeois (HFR) a réuni 100 personnes ce mercredi matin.
L’assemblée du personnel en grève de l’Hôpital fribourgeois (HFR) a réuni 100 personnes ce mercredi matin.
ATS

Keystone-SDA

01.10.2025, 09:19

01.10.2025, 09:44

Le PAFE, et ses près de 100 mesures, doit déployer ses effets entre 2026 et 2028 et porte sur 405 millions, via des actions à hauteur de 70% sur les dépenses et 30% sur les recettes, le personnel étant touché en particulier au chapitre des premières. Au regard du projet initial, le Conseil d'Etat a réduit ses objectifs de 89 millions.

«La mobilisation vise à faire pression sur le Conseil d'Etat et le Grand Conseil (ndlr: qui se saisira du dossier mardi)», avait expliqué il y a une semaine Gaétan Zurkinden, secrétaire régional du Syndicat des services publics (SSP), lors de la manifestation ayant réuni 3000 personnes. «Pour renvoyer le PAFE à l'expéditeur.»

100 personnes à l'HFR

Sur le terrain, ce mercredi, le mouvement, déclaré licite par le Conseil d'Etat, a commencé dès le début de matinée, via des débrayages et rassemblements momentanés sur le lieu de travail. Par exemple, l’assemblée du personnel en grève de l’Hôpital fribourgeois (HFR) a rassemblé 100 personnes, a indiqué le SSP.

L'HFR, justement, a affirmé mardi pouvoir garantir un «service minimum en période d’intense activité» pour la journée. L'Etat de Fribourg proposait plus de 12'800 postes en équivalents plein temps (EPT) à la fin de l'an dernier, HFR compris.

Au total, la contribution demandée aux collaborateurs du canton de Fribourg s’élèvera à 110 millions de francs, soit 13,1 millions de moins qu'initialement en avril. Leur masse salariale constitue 35% des dépenses.

Ce lundi, le Conseil d'Etat a présenté un budget 2026 affichant un bénéfice de 0,3 million de francs. Il respecte l’exigence constitutionnelle de l’équilibre, grâce aux mesures prévues dans le PAFE) et à d’importants arbitrages. L'objectif consiste à «freiner la croissance des charges et à augmenter les revenus».

Pas d'indexation

Dépenses et recettes signalent une avancée de 3,3 %, à 4,47 milliards de francs. La croissance des charges de personnel atteint 0,9%, soit +13,8 millions, contre +26,9 millions pour 2025. Elle est ralentie par le renoncement à toute indexation des salaires et le report temporel de huit mois des augmentations salariales.

En cas d’acceptation du projet de loi sur l’assainissement des finances de l’Etat (LACE) par le Grand Conseil la semaine prochaine, sous réserve d’un référendum, les mesures nécessitant des modifications légales pourraient pour la plupart entrer en vigueur au 1er janvier 2026, a précisé le grand argentier Jean-Pierre Siggen.

Quant aux mesures de la compétence de l'exécutif, elles pourraient être appliquées même en cas de rejet, pour la plupart dès 2026. En revanche, si le législatif devait refuser la LACE, ou y apporter des modifications, en en réduisant les incidences financières, le projet de budget 2026 ne respecterait plus alors les règles d’équilibre.

Centre-droit majoritaire

La copie deviendrait ainsi caduque et un nouveau projet de budget 2026 devrait être élaboré dans les meilleurs délais. Au sein du Grand Conseil fribourgeois, le centre-droit (Centre, PLR, PVL, UDC et UDF) dispose d'une majorité des deux tiers, de quoi permettre l'aval de la LACE, même si les débats s'annoncent vifs.

L'appel à l'action de mercredi a été lancé par les syndicats ou organisations de personnel SSP, Syna, FEDE, ASI, Asmaf (médecins-assistants notamment) et la Commission du personnel HFR. Outre mercredi dernier, une première manifestation s'était déjà tenue place Georges-Python le 4 juin, avec cette fois 2500 personnes.

Les plus lus

Touriste valaisan déchaîné ? Il attaque une guide suisse en Islande
«On m'a emmenée dans une pièce avec le prêtre, et c'est là que...»
Belinda Bencic s'en prend à Coco Gauff : «Personne ne te parle !»
Stupeur à Munich : l’Oktoberfest fermée après un incendie et une explosion !
Faillite d'une entreprise de Martigny : Constantin sur le banc des accusés !
Paralysie budgétaire: les Etats-Unis sombrent dans le chaos !