Les salariés de la fonction publique et parapublique se mobilisent ce mercredi à Fribourg contre le programme d'assainissement des finances de l'Etat (PAFE). La journée d'action, débrayage ou grève, est organisée par les syndicats et les organisations de personnel.

L’assemblée du personnel en grève de l’Hôpital fribourgeois (HFR) a réuni 100 personnes ce mercredi matin. ATS

Le PAFE, et ses près de 100 mesures, doit déployer ses effets entre 2026 et 2028 et porte sur 405 millions, via des actions à hauteur de 70% sur les dépenses et 30% sur les recettes, le personnel étant touché en particulier au chapitre des premières. Au regard du projet initial, le Conseil d'Etat a réduit ses objectifs de 89 millions.

«La mobilisation vise à faire pression sur le Conseil d'Etat et le Grand Conseil (ndlr: qui se saisira du dossier mardi)», avait expliqué il y a une semaine Gaétan Zurkinden, secrétaire régional du Syndicat des services publics (SSP), lors de la manifestation ayant réuni 3000 personnes. «Pour renvoyer le PAFE à l'expéditeur.»

100 personnes à l'HFR

Sur le terrain, ce mercredi, le mouvement, déclaré licite par le Conseil d'Etat, a commencé dès le début de matinée, via des débrayages et rassemblements momentanés sur le lieu de travail. Par exemple, l’assemblée du personnel en grève de l’Hôpital fribourgeois (HFR) a rassemblé 100 personnes, a indiqué le SSP.

L'HFR, justement, a affirmé mardi pouvoir garantir un «service minimum en période d’intense activité» pour la journée. L'Etat de Fribourg proposait plus de 12'800 postes en équivalents plein temps (EPT) à la fin de l'an dernier, HFR compris.

Au total, la contribution demandée aux collaborateurs du canton de Fribourg s’élèvera à 110 millions de francs, soit 13,1 millions de moins qu'initialement en avril. Leur masse salariale constitue 35% des dépenses.

Ce lundi, le Conseil d'Etat a présenté un budget 2026 affichant un bénéfice de 0,3 million de francs. Il respecte l’exigence constitutionnelle de l’équilibre, grâce aux mesures prévues dans le PAFE) et à d’importants arbitrages. L'objectif consiste à «freiner la croissance des charges et à augmenter les revenus».

Pas d'indexation

Dépenses et recettes signalent une avancée de 3,3 %, à 4,47 milliards de francs. La croissance des charges de personnel atteint 0,9%, soit +13,8 millions, contre +26,9 millions pour 2025. Elle est ralentie par le renoncement à toute indexation des salaires et le report temporel de huit mois des augmentations salariales.

En cas d’acceptation du projet de loi sur l’assainissement des finances de l’Etat (LACE) par le Grand Conseil la semaine prochaine, sous réserve d’un référendum, les mesures nécessitant des modifications légales pourraient pour la plupart entrer en vigueur au 1er janvier 2026, a précisé le grand argentier Jean-Pierre Siggen.

Quant aux mesures de la compétence de l'exécutif, elles pourraient être appliquées même en cas de rejet, pour la plupart dès 2026. En revanche, si le législatif devait refuser la LACE, ou y apporter des modifications, en en réduisant les incidences financières, le projet de budget 2026 ne respecterait plus alors les règles d’équilibre.

Centre-droit majoritaire

La copie deviendrait ainsi caduque et un nouveau projet de budget 2026 devrait être élaboré dans les meilleurs délais. Au sein du Grand Conseil fribourgeois, le centre-droit (Centre, PLR, PVL, UDC et UDF) dispose d'une majorité des deux tiers, de quoi permettre l'aval de la LACE, même si les débats s'annoncent vifs.

L'appel à l'action de mercredi a été lancé par les syndicats ou organisations de personnel SSP, Syna, FEDE, ASI, Asmaf (médecins-assistants notamment) et la Commission du personnel HFR. Outre mercredi dernier, une première manifestation s'était déjà tenue place Georges-Python le 4 juin, avec cette fois 2500 personnes.