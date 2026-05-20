Les secours valaisans primés pour leur intervention à Crans-Montana

Le dispositif de secours coordonné par l'Organisation Cantonale Valaisanne des Secours (OCVS) lors de l'intervention du Nouvel An à Crans-Montana a été distingué à l'international. Il a reçu le prix spécialisé «Search and Rescue Mission of the Year» à Londres le 15 mai dernier.

Un engagement «d'une ampleur inhabituelle» avait été déployé suite à l'incendie du Nouvel-An (arvhives). sda

Keystone-SDA ATS

«Cette reconnaissance intervient dans le contexte d’un événement dramatique qui a profondément marqué les personnes touchées ainsi que les équipes mobilisées cette nuit-là, écrit l'organisation dans un communiqué mercredi. Elle rend notamment hommage à l’engagement des équipes de secours, à la capacité de coordination du dispositif cantonal ainsi qu’à l’étroite collaboration entre les forces de sécurité, les services de secours préhospitaliers et les hôpitaux.»

Quelque 250 intervenants sanitaires, dont 42 ambulances et 15 hélicoptères ont été mobilisés lors de l'incendie du bar «Le Constellation» le 1er janvier. Un engagement «d'une ampleur inhabituelle».

Pour l'OCVS, cette reconnaissance souligne aussi «l'efficacité du modèle valaisan» qui dispose d'une structure intégrée associant centrale sanitaire 144, services ambulanciers, SMUR, sauvetage aérien et dispositif d'événements sanitaires majeurs (ESM).

Récompense internationale

Les «Global Search & Rescue Excellence Awards» sont des prix spécialisés décernés chaque année par la revue britannique FIRE Magazine et l’Institute of Search and Technical Rescue (InSTR). Ils récompensent des organisations, des opérations et des équipes de recherche et de sauvetage à l’échelle internationale.

La catégorie «Search and Rescue Mission of the Year» récompense «des opérations de secours ayant démontré une réponse particulièrement efficace, structurée et coordonnée face à une situation exceptionnelle».