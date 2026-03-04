  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Ski alpin
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Autres
  9. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Contribution de solidarité Les sénateurs valident un soutien aux victimes de Crans-Montana

ATS

4.3.2026 - 12:04

La Confédération doit verser une contribution de solidarité unique de 50'000 francs aux blessés et aux proches des personnes décédées dans l'incendie de Crans-Montana. Le Conseil des Etats a validé mercredi cette aide et d'autres mesures, mais avec des cautèles.

Après avoir observé au début de la session une minute de silence en hommage aux victimes de l'incendie de Crans-Montana, le Parlement se prononce sur un soutien financier fédéral (archives).
Après avoir observé au début de la session une minute de silence en hommage aux victimes de l'incendie de Crans-Montana, le Parlement se prononce sur un soutien financier fédéral (archives).
ATS

Keystone-SDA

04.03.2026, 12:04

04.03.2026, 14:15

Au total, le gouvernement sollicite un peu plus de 35 millions de francs. Si 7,8 millions sont destinés à la contribution de solidarité pour les 156 familles touchées, 20 millions doivent servir à financer et organiser une table ronde avec les personnes concernées pour convenir d'accords à l'amiable. Et les cantons doivent être soutenus à hauteur de 8,5 millions pour le financement de l'aide aux victimes.

Plusieurs orateurs, notamment romands, ont exprimé leur compassion et leur sympathie envers les personnes concernées. Le projet doit permettre de montrer un signe «tangible» de solidarité, a estimé Mauro Poggia (MCG/GE), demandant de passer de la parole aux actes.

Caractère extraordinaire

Ce qui s'est passé à Crans-Montana est une tragédie à caractère extraordinaire, qui exige donc des mesures extraordinaires, selon le ministre de la justice Beat Jans. Cela même si le paquet n'est pas parfait et que les responsabilités civiles et juridiques doivent encore être établies «jusque dans les plus petits détails», a complété Beat Rieder (Centre/VS).

Fabien Fivaz (Vert-e-s/NE) a rappelé le grand nombre de victimes, leur âge ou encore la gravité des blessures. Isabelle Chassot (Centre/FR) a parlé de «séquelles physiques et psychologiques à vie». Face à cette situation, le système actuel atteint ses limites, dans les domaines des soins, des assurances et de la justice.

La Confédération doit donc faire sa part, alors que le dossier sera très long. «Dans dix ans, on parlera encore de Crans-Montana», a relevé Pascal Broulis (PLR/VD).

Dans l'immédiat, plusieurs sénateurs ont demandé une aide «simple et rapide». Il ne faut pas «s'embourber dans des discussions d'apothicaires», a commenté Carlo Sommaruga (PS/GE). Ni «trop s'éloigner des souffrances des personnes», a complété Pierre-Yves Maillard (PS/VD).

Crans-Montana. Solidarité nationale: 50’000 francs pour chaque blessé et proche endeuillé

Crans-MontanaSolidarité nationale: 50’000 francs pour chaque blessé et proche endeuillé

Prendre du recul

La majorité de l'UDC et du PLR ne voulait pas entrer en matière, ou souhaitait au moins renvoyer la copie au Conseil fédéral ou refuser pour l'instant la contribution de solidarité. Esther Friedli (UDC/SG) a demandé de prendre du recul face aux questions encore ouvertes.

Le coeur du projet demande encore de la clarté, a abondé Benjamin Mühlemann (PLR/GL). Il s'agit de «montrer à la population que la politique travaille sérieusement». Pirmin Schwander (UDC/SZ) a encore estimé qu'il ne fallait pas créer de précédent alors que d'autres parents ont aussi perdu leurs enfants dans des catastrophes et qu'à l'avenir, d'autres événements similaires peuvent arriver.

Temporiser quant à la table ronde

Si la Chambre des cantons soutient sur le principe l'organisation d'une table ronde, elle a préféré temporiser et n'a pas validé les 20 millions correspondants. Ce volet doit être examiné en dehors de la loi urgente, via la procédure ordinaire, c'est-à-dire sur le temps plus long.

Il s'agit de voir dans quelle mesure et à quelles conditions la Confédération peut participer financièrement, à titre subsidiaire, aux transactions découlant des éventuels accords à l'amiable discutés lors de la table ronde. Un projet doit être élaboré au prochain trimestre.

Par ailleurs, des réserves ont été émises à l'égard de cette intervention inhabituelle de la Confédération, qui peut sembler injuste pour les victimes d'autres accidents. Cela soulève des questions d'égalité devant la loi, a relevé Andrea Caroni (PLR/AR) pour la commission.

Le Conseil des Etats a donc ajouté une disposition visant à accorder à la Confédération un droit de recours contre les responsables des dommages et les tiers dont la responsabilité est également engagée. Ainsi, la Confédération doit pouvoir, le cas échéant, obtenir un remboursement des frais.

Drame de Crans-Montana. Avocats des Moretti: «personne n'a voulu cette tragédie»

Drame de Crans-MontanaAvocats des Moretti: «personne n'a voulu cette tragédie»

Jusqu'à fin 2040

Les sénateurs ont encore apporté des précisions en matière de transparence et de traitement des données personnelles sensibles. Au vote sur l'ensemble, une partie de l'UDC et du PLR s'est opposée ou abstenue.

Le National se prononcera lundi. Le dossier doit être bouclé cette session. La loi doit être déclarée urgente. Le gouvernement l'a limitée à fin 2029. Le Conseil des Etats a prolongé le délai jusqu'à fin 2040.

La contribution de solidarité pourrait être versée ce printemps déjà, aux bénéficiaires de l'aide financière d'urgence du canton du Valais, soit toutes les personnes décédées et toutes les victimes hospitalisées. L'incendie survenu dans la nuit du Nouvel An dans un bar de Crans-Montana a fait 41 morts et 115 blessés.

Beat Jans a encore rappelé que le Conseil fédéral aurait agi de la même manière si toutes les victimes étaient helvétiques. Et de défendre «l'Etat de droit» en Suisse face aux pressions italiennes, «contre-productives».

Les plus lus

«Vague de menaces et d'insultes» - Cyril Hanouna dézingue Samuel Etienne
Wendy Holdener perd son entraîneur, Swiss-Ski accuse le coup
Les routes fribourgeoises théâtre de gros excès de vitesse
Le Texas donne le ton et pourrait mettre Donald Trump dans l’embarras !
Un sous-marin américain coule un navire iranien, près de 150 disparus
«Un tournant qui marquera une génération» - Alain Berset alerte