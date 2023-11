Les six candidats socialistes à la succession d'Alain Berset au Conseil fédéral ont entamé lundi soir, à Genève, leur tournée en Suisse. L'occasion pour eux de se présenter aux membres de leur parti.

Les six candidats socialistes à la succession d'Alain Berset au Conseil fédéral ont passé leur premier oral à Genève, devant les membres de leur parti. ATS

Cette première réunion a fait salle comble, essentiellement des élus et des sympathisants socialistes, mais aussi quelques représentants d'autres formations politiques «amies».

Le conseiller national bernois Matthias Aebischer (55 ans), la conseillère d'Etat bernoise Evi Allemann (45 ans), le président du gouvernement de Bâle-Ville Beat Jans (59 ans), le conseiller aux Etats zurichois Daniel Jositsch (58 ans), le conseiller national vaudois Roger Nordmann (50 ans) et le benjamin du groupe, le conseiller national grison Jon Pult (39 ans), ont pris tour à tour la parole, présentant leur parcours et leurs combats.

Après Genève, les six candidats se rendront à Bienne (BE), Olten (SO) et Schaffhouse. L'Assemblée fédérale élira le successeur d'Alain Berset le 13 décembre.

mf, ats