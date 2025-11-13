  1. Clients Privés
Jusqu'en janvier Les sports urbains en vedette avec le projet Spark à Morges

ATS

13.11.2025 - 16:08

Comme d'autres villes vaudoises avant elle, Morges accueille le projet Spark. Ouvert depuis fin octobre et jusqu'au 24 janvier 2026, ce lieu permet aux jeunes de 10 à 25 ans de pratiquer différents sports urbains, comme le basket 3x3, le parkour ou le breakdance.

Le breakdance figure notamment au programme de Spark à Morges (photo d'illustration).
Le breakdance figure notamment au programme de Spark à Morges (photo d'illustration).
ATS

Keystone-SDA

13.11.2025, 16:08

13.11.2025, 16:59

Des animations de boxe, freesbee, skateboard, escalade ou encore de corde à sauter sont aussi proposées gratuitement. Le programme comprend également des activités culturelles, comme des ateliers d'écriture de rap ou d'art urbain.

«L'objectif de ce projet est de contribuer à une meilleure santé physique et mentale des adolescents et des jeunes adultes et de combattre le sentiment d'isolement d'une partie de cette population», indiquent les organisateurs dans un communiqué de presse.

Le projet Spark (étincelle en français) a déjà vécu plusieurs éditions dans d'autres localités vaudoises, à Renens, Yverdon, Moudon, Aigle, Vevey et la Vallée de Joux. A Morges, c'est la première fois qu'un espace intérieur est mis à disposition dans l'ancienne halle Iveco.

L'événement est géré par l'association vaudoise SPARK/Innov-Action. Le programme a été élaboré en partenariat avec les Offices des sports, de la culture et de la cohésion sociale de la Ville de Morges.

