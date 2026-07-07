Après la canicule de juin, celle de juillet annoncée par la Confédération lundi remet la pression sur les vendeurs de climatiseurs et ventilateurs. Les usines asiatiques, comme les prix en rayons surchauffent, tandis que les Suisses dépensent plus cher, anticipant une canicule en passe de devenir un rendez-vous annuel.

Le prix de vente moyen d'un climatiseur grand-public s'élève cette année à 452 francs, contre 381 francs en 2025. Le prix moyen d'un ventilateur est quant à lui passé de 70 à 80 francs.

«Les entrepôts sont presque vides et aucun nouvel arrivage d'Asie n'est prévu avant la fin de la saison», déplore Tobias Heller, porte-parole de Digitec Galaxus, en entretien avec l'agence AWP. La plateforme en ligne a vendu plus de ventilateurs au mois de juin que sur toute l'année 2024. «Les clients suisses ont acheté plusieurs dizaines de milliers d'unités de chaque type d'appareil.»

Même vent de panique chez Fust, propriété de Coop, qui parle d'une demande exceptionnellement forte. «Les livraisons qui arrivent se vendent tout aussi rapidement. Nous nous efforçons en permanence de réapprovisionner», confie la porte-parole, assurant être en contact étroit avec les fournisseurs et travailler «d'arrache-pied pour obtenir des stocks supplémentaires». «La disponibilité varie, car la demande dépasse actuellement le réapprovisionnement en Suisse et en Europe, pour certains modèles et selon la région», prévient-elle.

Les autres distributeurs interrogés par AWP sont tous en cours de ravitaillement. Les fabricants et grossistes sont globalement pris d'assaut et les entrepôts européens sont eux aussi saturés par la demande.

Les usines tournent 24h/24

En remontant la chaîne du froid du consommateur suisse, il y a en premier lieu les fabricants. Depuis l'Asie, ces derniers suffoquent sous la demande occidentale. Dans la presse chinoise, certains ont récemment assuré faire «tourner des usines 24h/24» et «explorer de nouvelles voies d'expédition», comme le géant Midea au journal GlobalTimes ou son homologue et compatriote TCL au site d'informations Yicai.

Les grossistes européens représentent une autre strate. Il s'agit de centrales d'achat ou de distributeurs paneuropéens. Viennent ensuite les importateurs ou distributeurs, comme le vaudois Kalitherm et le zougois BestClima qui passent commande aux usines précitées et organisent l'importation. Enfin il y a les commerces détaillants qui mettent en rayon.

Le directeur de Kalitherm, Yohann Vuittenez, parle à AWP d'un «pic d'activité de la division service et dépannages nécessitant une adaptation au jour le jour, d'un stress important de la demande avec une course folle pour trouver des produits disponibles».

Meier Tobler de son côté, dont les clients sont des installateurs de systèmes de climatisation professionnels, tels les cabinets médicaux ou les centres de données, voit aussi une offre limitée pour certains composants comme les compresseurs. «Des clients finaux, comme Fust ou Media Markt s'adressent directement à nous car ils ne parviennent pas à obtenir des appareils mobiles», explique un porte-parole. Le zurichois ne proposant pas ce type de produits, transmet la demande à ses partenaires qui se chargent de l'approvisionnement.

«Il est difficile d'orienter les clients vers des solutions pérennes et non d'urgence sans réflexion à long terme», met en garde M. Vuittenez, «de nouveaux acteurs peu scrupuleux s'organisent pour fournir à tout prix».

Montée en gamme et mutation de marché

Le prix de vente moyen d'un climatiseur grand-public s'élève cette année à 452 francs, contre 381 francs en 2025. Le prix moyen d'un ventilateur est quant à lui passé de 70 à 80 francs. Digitec Galaxus assure pourtant ne pas revoir actuellement ses prix à la hausse, tandis qu'Interdiscount et Fust affichent diverses promotions temporaires et variations de prix sans montrer d'augmentation claire depuis janvier. Ils s'accordent tous à dire que les Suisses achètent des modèles plus chers.

Nombreux sont ceux qui ont compris que les fortes chaleurs estivales ne sont plus l'exception, mais la nouvelle norme. «Ils investissent délibérément dans des appareils plus performants qu'ils utiliseront pendant des années», explique M. Heller. Au cours des trois dernières années, la part de marché des climatiseurs split mobiles a triplé, passant de 5% en 2024 à 16% à ce jour. «Ces appareils sont plus performants que les monoblocs classiques, mais coûtent plus cher.»

Il ne s'agit plus de répondre à «un stress thermique avec des achats compulsifs à chaque pic de chaleur», explique la sociologue de l'Université de Genève, Marlyne Sahakian, mais d'un changement de comportement d'achat. Une évolution qui reste toutefois influencée par d'autres facteur que la seule météo.

Une idée soufflée aussi par Meier Tobler, «les prix des matières premières, de l'énergie et de la logistique influencent davantage que les températures». Le groupe détaille à AWP «une pression sur les prix et les marges, car les coûts du personnel, des matériaux et des véhicules se heurtent à une sensibilité élevée des clients aux prix».

Une tendance européenne, confirment les observateurs, qui devrait influencer le taux de pénétration de la climatisation en Suisse. Entre 5% et 10% des logements seulement sont équipés actuellement, contre 90% aux Etats-Unis.