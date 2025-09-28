  1. Clients Privés
Votations fédérales Les Suisses votent pour la fin de la valeur locative, le sort de l’e-ID reste incertain

ATS

28.9.2025 - 12:18

La valeur locative est abolie. Les Suisses ont accepté dimanche l'introduction d'un nouvel impôt cantonal sur les résidences secondaires, selon une tendance de gfs.bern. Pour la votation sur l'identité électronique, le suspense est de mise . Aucune tendance ne se dessine encore pour l'e-ID suisse.

Il aura fallu plusieurs décennies pour faire tomber la valeur locative (archives).
Il aura fallu plusieurs décennies pour faire tomber la valeur locative (archives).
sda

Keystone-SDA

28.09.2025, 12:18

28.09.2025, 12:43

Selon les premiers résultats encore partiels, les cantons romands tendent vers un «non». Les Genevois refuseraient le projet à 65,9%, le Valais à 59,1%. Bâle-Ville s'est également opposé à la fin de la valeur locative (42,5%).

Live-Blog. Résultats et réactions: le suivi des votations en direct !

Live-BlogRésultats et réactions: le suivi des votations en direct !

Outre-Sarine, les résultats sont différents. Les cantons de Saint-Gall (74,7%), de Zurich (65,3%), de Lucerne (66,9%), d'Argovie (69,3%) et des Grisons (68,6%) acceptent le projet.

Résidences principales et secondaires

La valeur locative est une particularité helvétique qui touche les propriétaires qui vivent dans leur maison ou leur appartement. Il s'agit d'un revenu fictif correspondant au revenu que ceux-ci obtiendraient s'ils mettaient leur bien en location.

L'idée était de trouver un équilibre entre les propriétaires, qui ne paient pas de loyer et peuvent déduire des impôts certains frais liés à la maison, et les locataires, qui eux ne peuvent pas déduire leur loyer.

Votations. Genève : l’initiative de l'UDC visant à protéger la police est balayée

VotationsGenève : l’initiative de l'UDC visant à protéger la police est balayée

La valeur locative doit être supprimée aussi bien pour les résidences principales que pour les résidences secondaires. En contrepartie, les intérêts de la dette hypothécaire, les frais d'entretien et de rénovation de l'immeuble ne seront plus que partiellement déductibles. La réforme profiterait à environ 80% des propriétaires.

Les pertes de recettes sont estimées à 1,8 milliard par an, dont deux tiers pour les cantons. C'est pourquoi les Chambres ont approuvé un impôt spécial sur les résidences secondaires occupées principalement par leur propriétaire. Les cantons, surtout touristiques, seraient libres de le prélever ou non.

Incertitude sur l'identité électronique

L’incertitude sur l’E-ID constitue déjà une surprise, au vu des sondages qui donnaient jusqu'ici le oui gagnant avec une certaine marge. Dans le canton de Genève, où les résultats sont quasi définitifs, le peuple dirait oui à 55%. Un oui assez net (56%) se profile aussi dans le canton de Vaud. Bâle-Ville l'accepterait aussi, dans des proportions similaires, ainsi que Lucerne.

Mais dans plusieurs cantons alémaniques, la tendance est au non selon des résultats provisoires. Saint-Gall, les Grisons, l'Argovie, Glaris ou encore Bâle-Campagne pourraient refuser. En Suisse romande, le Valais est également dans le camp du non à l'e-ID pour l'instant, avec quelque 55% de refus, de même que Fribourg.

Genève. Les coulisses de l'horlogerie à découvrir à Plan-les-Ouates

GenèveLes coulisses de l'horlogerie à découvrir à Plan-les-Ouates

Une e-ID suisse et étatique

En 2021, le peuple a rejeté par près de 65% des voix l'introduction d'une e-ID. La Confédération prévoyait de sous-traiter l'exploitation des données et de la technologie à des entreprises privées, point qui a joué un rôle important dans le «non».

Le Conseil fédéral est rapidement revenu à la charge. La nouvelle e-ID sera étatique, ainsi que facultative. Toutes les démarches qui pourront se faire virtuellement pourront continuer à se faire physiquement, selon le gouvernement.

Il sera possible de s'en servir sur Internet, pour demander un extrait du casier judiciaire, un permis de conduire ou une attestation de résidence. Mais aussi pour prouver son âge lors d'un achat d'alcool en ligne par exemple. Dans ce cas, l'entreprise concernée n'aura pas accès à l'e-ID elle-même, le magasin ne verra que si l'âge minimum a été atteint.

Un référendum a été lancé par des plusieurs groupes, notamment des opposants aux mesures contre le Covid, ainsi que par le parti Pirate. Sur le plan politique, tous les partis représentés au Parlement fédéral, sauf l'UDC, soutiennent l'e-ID.

