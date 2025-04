aleatoire_Pkk_Jzz

Nous venons d'assister à une dégustation de Chasselas vaudois. Sur place on nous précise qu'il n'y aura que des vins biodynamiques (ou en cours d'obtention) ... on a joué le jeu, curieux et plein d'espoir. Il y avait d'abord des vins "simples et faciles à boire", mais sans caractère, ensuite les vins non filtrés (à l'aveugle on ne distingue pas avec un cidre bon marché), puis des vins carrément pas finis. Un seul des 16 dégustants a trouvé "pas mal et intéressant". A noter que les prix sont tout aussi farfelus que ces breuvages improbables. Rien d'étonnant à la baisse de consommation. Notre conclusion : mieux vaut boire moins, mais bon, voir très bon !