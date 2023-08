Une nouvelle votation sur la redevance radio/TV aura bien lieu. L'initiative SSR «200 francs, ça suffit!», munie de plus de 128'000 signatures, a été déposée jeudi à la Chancellerie fédérale à Berne.

De gauche à droite: Le conseiller aux Etats Marco Chiesa, (UDC/TI), le conseiller national Lorenzo Quadri (Lega/TI) et le conseiller national Thomas Matter (UDC/ZH) déposent l'initiative SSR "200 francs ça suffit" jeudi à Berne. ATS

Le comité a récolté plus de 128'000 signatures en 13 mois, peut-on lire dans un communiqué du comité d'initiative jeudi. L'initiative demande que la redevance radio-télévision de 335 francs par ménage et par an soit limitée à 200 francs.

Pour Marco Chiesa, conseiller aux Etats tessinois et président de l'UDC Suisse, l'initiative est attendue depuis longtemps. «L'initiative est importante, car elle libère les entreprises et les commerces de la redevance SSR», a déclaré pour sa part la conseillère nationale Daniela Schneeberger (PLR), vice-présidente de l'USAM.

bu, ats