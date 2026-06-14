Le sort de l’initiative «Pas de Suisse à 10 millions!» reste serait rejetée, selon les dernières tendances de l’institut gfs.bern, encore serrées dimanche. En revanche, les Suisses semblent soutenir la réforme rendant l’accès au service civil plus difficile.

Votations du 14 juin Le conseiller national UDC zurichois Thomas Matte, lors du rendez-vous électoral de son parti à Aarberg, ce dimanche 14 juin. Photo: KEYSTONE Des représentants du Parti socialiste, des Verts et de leurs soutiens célèbrent à Berne les premiers résultats du scrutin marquant le rejet de l’initiative de l’UDC «Pas de Suisse à 10 millions!». Photo: KEYSTONE L'initiative de l'UDC «Pas de Suisse à 10 millions» ne passe finalement pas la rampe. Photo: sda Votations du 14 juin Le conseiller national UDC zurichois Thomas Matte, lors du rendez-vous électoral de son parti à Aarberg, ce dimanche 14 juin. Photo: KEYSTONE Des représentants du Parti socialiste, des Verts et de leurs soutiens célèbrent à Berne les premiers résultats du scrutin marquant le rejet de l’initiative de l’UDC «Pas de Suisse à 10 millions!». Photo: KEYSTONE L'initiative de l'UDC «Pas de Suisse à 10 millions» ne passe finalement pas la rampe. Photo: sda

Keystone-SDA, Rédaction blue News ATS

Le peuple était appelé à se prononcer sur deux initiatives soumises au vote ce dimanche. Au fil du dépouillement, les résultats se précisent. Voici le développement et l’analyse des résultats:

Initiative populaire «Pas de Suisse à 10 millions!»

Les Suisses ont rejeté dimanche à 55% l'initiative populaire «Pas de Suisse à 10 millions», selon une projection de gfs.bern. La marge d'erreur est de 2%. Le texte de l'UDC voulait plafonner la population en Suisse à dix millions d'ici 2050 en limitant l'immigration.

Le non est unanime dans les cantons romands, selon des résultats provisoires. Genève rejette clairement le texte, à 65%. Neuchâtel n'est pas loin derrière avec 62,9%, vient ensuite le canton de Vaud avec 62,7%. Jura dit non à 56,7%, Fribourg à 54,7% et le Valais, du bout des lèvres, à 51,2%.

En Suisse alémanique, la tendance est plutôt au oui pour l'instant. Schwyz a accepté l'initiative à 64,4%, Saint-Gall à 56,3% et les Grisons à 50,5%. Zurich dit aussi oui à 50,8%. Mais le résultat pourrait évoluer avec le résultat des villes. Le Tessin dit également oui à 51,7%.

Les deux Bâle par contre ont dit non. Très clairement pour Bâle-ville, à 73,2%, et à 55% à Bâle-Campagne. Lucerne a aussi refusé, à 50,6%. Les résultats provisoires de tous les cantons ne sont pas encore disponibles.

Soulagement pour le gouvernement

L'initiative populaire «Pas de Suisse à 10 millions! (initiative pour la durabilité)» visait à limiter le nombre de résidents en Suisse à dix millions d'ici 2050. La population s'élève actuellement à environ 9 millions.

Le Conseil fédéral et le Parlement auraient dû prendre des mesures dès que la population dépassait les 9,5 millions. L'UDC voulait agir en priorité sur l'immigration. Si ces mesures ne suffisaient pas, Berne aurait dû résilier des traités internationaux, dont celui sur la libre circulation conclu avec l'UE.

Le gouvernement, soutenu par le Parlement et pratiquement tout l'échiquier politique, avait prévenu des conséquences sur les relations diplomatiques avec l'Union européenne. Les opposants craignaient aussi de graves conséquences sur les services de soins, déjà frappés par une pénurie.

Modification de la loi fédérale sur le service civil

L'accès au service civil sera plus difficile. Les Suisses ont soutenu par 53% dimanche une réforme faisant à nouveau du service civil une exception au service militaire, selon une projection de gfs.bern. La marge d'erreur est de +/- 2%.

Genève a déjà livré des résultats quasi définitifs. Le canton du bout du lac refuse cette réforme par 55,7%. Vaud dit non (51,2%). Les résultats des grandes villes ne sont pas encore disponibles. Le Jura a amplement rejeté le texte par 59,8%.

Neuchâtel est passé dans le camp du non avec 50,4%; les grandes villes pourraient encore renforcer ce vote. Bâle-Ville est également dans le camp du non avec 61,6%.

Le Valais a accepté ce changement par 57,7% et Fribourg par 50,2%, selon les premiers résultats partiels. Le Tessin a également dit oui par 54,9%. Outre-Sarine, le oui ressort clairement. Zurich a validé le tour de vis par 60,2% et Argovie par 58,1%. St-Gall, les Grisons, la Thurgovie et Schwyz sont au-delà des 60%.

Obligation constitutionnelle

Le projet met en oeuvre de manière rigoureuse l'obligation constitutionnelle pour les hommes d'accomplir un service militaire. Le gouvernement a prévu six mesures.

Le service sera de 150 jours. Les soldats ayant terminé leur service militaire ne pourront plus passer au service civil afin de se soustraire au tir obligatoire. Les obligations seront identiques pour tous, y compris pour les cadres.

Les affectations nécessitant des études de médecine seront interdites et les astreints devront faire un service par an jusqu'à accomplissement de tous les jours de service. Enfin, les personnes déposant une demande d'admission au service civil avant ou pendant l'école de recrues devront accomplir leur affectation longue dès l'année suivant leur admission.

(Développement en cours. Cet article sera mis à jour et complété au fur et à mesure de la publication des résultats et de la confirmation des tendances.)

Archives vidéos sur les votations de ce jour

L'initiative «Pas de Suisse à 10 millions» est une menace L'initiative «Pas de Suisse à 10 millions» compromet la prospérité, l’économie et la sécurité du pays. Elle met aussi en danger la voie bilatérale avec l'UE. Le gouvernement a toutefois décidé vendredi de prendre des mesures dans trois domaines. 21.03.2025

Notice sur l’IA : cet article est issu de dépêches d’agence et a été adapté par la rédaction romande, avec une assistance partielle de l’intelligence artificielle.