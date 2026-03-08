La redevance radio-TV ne sera pas abaissée à 200 francs. Le peuple suisse a refusé dimanche l'initiative SSR, selon une tendance de gfs.bern. La redevance passera toutefois à 300 francs d'ici 2029, selon un projet du Conseil fédéral.

Lucerne, Saint-Gall, les Grisons et l'Argovie disent non. Schwyz accepte le texte à 65,8%. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Selon de premiers résultats, le refus se monte à 63,8% à Genève et à 56% à Zurich. Lucerne, Saint-Gall, les Grisons et l'Argovie disent aussi non. Schwyz accepte le texte à 65,8%.

L'initiative populaire «200 francs, ça suffit!» (initiative SSR) de l'UDC, de l'Union suisse des arts et métiers (usam) et des Jeunes PLR voulait faire passer la redevance de 335 à 200 francs par an.