Les Suisses et les Suissesses ne devront pas faire de service citoyen. Le peuple a refusé dimanche l'initiative populaire «Pour une Suisse qui s'engage», selon une tendance de gfs.bern.

L'initiative Service citoyen devrait être rejetée (archives). sda

Keystone-SDA ATS

Le canton de Genève balaie fermement ce texte. Selon des résultats quasi définitifs, 84,2% de la population du canton a dit non. Les Vaudois refuseraient par 87,1%. Outre Sarine, l'ampleur du non est similaire: 77,7% de non à Zurich, 85,1% à Lucerne, 84,1% dans les Grisons, 86,1% à Saint-Gall ou même 88,1 à Schwyz.

Aussi les femmes

L'initiative voulait que tous les jeunes, y compris les femmes, effectuent un service au bénéfice de la collectivité et de l'environnement: au sein de l'armée, du service civil, de la protection civile ou d'un autre service de milice, notamment dans la prévention des catastrophes, l'assistance ou la sécurité alimentaire.

L'initiative voulait donc étendre l'obligation de servir actuellement limitée à l'armée, à la protection civile et au service civil. Tout en préservant les effectifs de l'armée. Une taxe était prévue pour les personnes qui n'accomplissaient aucun service.