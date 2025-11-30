  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

84,2% de «Non» Les Suisses refusent l'introduction d'un service citoyen

ATS

30.11.2025 - 12:11

Les Suisses et les Suissesses ne devront pas faire de service citoyen. Le peuple a refusé dimanche l'initiative populaire «Pour une Suisse qui s'engage», selon une tendance de gfs.bern.

L'initiative Service citoyen devrait être rejetée (archives).
L'initiative Service citoyen devrait être rejetée (archives).
sda

Keystone-SDA

30.11.2025, 12:11

Le canton de Genève balaie fermement ce texte. Selon des résultats quasi définitifs, 84,2% de la population du canton a dit non. Les Vaudois refuseraient par 87,1%. Outre Sarine, l'ampleur du non est similaire: 77,7% de non à Zurich, 85,1% à Lucerne, 84,1% dans les Grisons, 86,1% à Saint-Gall ou même 88,1 à Schwyz.

Aussi les femmes

L'initiative voulait que tous les jeunes, y compris les femmes, effectuent un service au bénéfice de la collectivité et de l'environnement: au sein de l'armée, du service civil, de la protection civile ou d'un autre service de milice, notamment dans la prévention des catastrophes, l'assistance ou la sécurité alimentaire.

En détails. Votations: Qui a voté quoi et où ? Tous les résultats...

En détailsVotations: Qui a voté quoi et où ? Tous les résultats...

L'initiative voulait donc étendre l'obligation de servir actuellement limitée à l'armée, à la protection civile et au service civil. Tout en préservant les effectifs de l'armée. Une taxe était prévue pour les personnes qui n'accomplissaient aucun service.

Les plus lus

Votations: Qui a voté quoi et où ? Tous les résultats...
Résultats et réactions: le suivi des votations en direct !
«Pourquoi vous plaignez-vous?» : une lettre anonyme choque les habitants de Blatten
Soupçons de fraude électorale à Vernier : aucun résultat attendu dimanche
Fin de match folle à Fribourg ! Genève se paie le leader
Lando Norris sacré champion du monde de F1 dimanche si...