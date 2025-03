Selon un sondage, les Suisses ressentent une diminution de la cohésion sociale. Les partisans de l'UDC et du Centre perçoivent ce sentiment particulièrement souvent, comme le montre une étude de Pro Futuris et de la Fondation Mercator Suisse.

70% des 2573 personnes interrogées estiment que la cohésion a diminué (archives). sda

Au total, 70% des 2573 personnes interrogées estiment que la cohésion a diminué, ont indiqué jeudi Mercator et Pro Futuris, un think tank de la Société suisse d'utilité publique (SSUP).

Les sondés ayant une préférence pour le PLR ou l'UDC ont moins de sympathie pour le camp rose-vert que l'inverse. Avec un taux de sympathie moyen de trois sur dix, l'UDC et son électorat sont perçus le plus négativement en dehors de leur propre camp. Le Centre et ses électeurs sont en revanche perçus de la manière la plus positive.

Suisses alémaniques plus critiques

Selon le sondage, les activistes du climat, les opposants aux mesures de lutte contre la pandémie, les demandeurs d'asile, les personnes dévotes, les 1% les plus riches ainsi que les personnes non binaires sont jugés de manière particulièrement critique.

En revanche, les groupes traditionnellement ancrés comme les femmes, la population rurale ou les seniors reçoivent une évaluation majoritairement positive. Les personnes de Suisse romande sont généralement plus positives envers presque tous les groupes sociaux que celles de Suisse alémanique.

L'étude se base sur un sondage représentatif réalisé en juin 2024 en collaboration avec le Centre de compétence en management public (KPM) de l'Université de Berne.