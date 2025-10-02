Les coûts de la santé et la migration sont les sujets qui préoccupent le plus les Suisses, selon un nouveau sondage. Les relations avec l'Union européenne prennent toutefois de plus en plus d'importance.

Actuellement, 70% des personnes interrogées citent les coûts de la santé comme le «problème le plus important». KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Actuellement, 70% des personnes interrogées citent les coûts de la santé comme le «problème le plus important». C'est ce qui ressort d'un nouveau sondage réalisé par «20 Minuten» et les journaux Tamedia.

Deux ans après le dernier sondage, ce sujet reste important dans les esprits. Pour un peu plus de la moitié des sondés, l'immigration revêt une importance tout aussi grande qu'à l'époque.

Les relations avec l'UE occupent désormais la troisième place des préoccupations. 42% des personnes interrogées ont cité ce sujet comme un problème urgent, contre seulement 28% en octobre 2023.

La prévoyance vieillesse, qui préoccupe encore 39% des personnes interrogées, est quant à elle tombée à la sixième place. Les prix de l'immobilier et l'asile figurent eux parmi les thèmes les plus importants, avec 41% chacun.

L'institut Leewas a interrogé 14'775 personnes dans toute la Suisse en septembre, pour le compte de «20 Minuten» et Tamedia. La marge d'erreur est de deux points de pourcentage.