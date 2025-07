Les Suisses, romands et alémaniques, sont globalement satisfaits de leur vie. C'est ce qui ressort d'un sondage du comparateur en ligne Moneyland. La politique et la situation financière privée ont récolté par contre de moins bonnes notes.

Les Suisses sont globalement satisfaits de leur vie, un peu moins de la politique ou de leur situation financière, selon un sondage (illustration). ATS

Keystone-SDA ATS

Interrogés sur leur satisfaction générale dans la vie, les participants à l'enquête ont indiqué en moyenne 7,3 points sur un maximum de 10, écrit Moneyland dans un communiqué publié mardi. Par rapport à la dernière enquête menée il y a deux ans, cette valeur est restée inchangée.

Les personnes âgées de 50 à 74 ans se sont montrées les plus satisfaites, avec une moyenne de 7,5 points, soit un peu plus que les personnes plus jeunes (7,1). Selon Moneyland, les différences sont encore moins marquées sous l'angle du sexe et de la région linguistique.

La plus grande satisfaction des Suissesses et des Suisses réside dans la famille, selon le sondage. Les personnes interrogées en Suisse romande se disent particulièrement heureuses de leurs enfants et de leurs parents.

Insatisfaction sur la politique

Avec 5,5 points, les politiciens suisses ont obtenu le score le plus bas des différents facteurs examinés. Le Conseil fédéral suit juste derrière avec une note de seulement 5,6 sur 10.

L'insatisfaction s'est surtout manifestée chez les personnes issues de régions rurales, selon Moneyland. Les personnes vivant dans des communes de moins de 2000 habitants ont donné en moyenne 4,9 points dans cette catégorie.

Les finances sont également mentionnées en bas de l'échelle. La situation financière privée (5,7 points) et le salaire (5,9 points) notamment n'ont pas obtenu de bons résultats. Les hommes sont globalement plus satisfaits de leurs finances personnelles que les femmes.

Selon Moneyland, 1500 personnes de Suisse alémanique et romande ont participé à l'enquête, réalisée par l'institut de sondages Ipsos au printemps 2025.