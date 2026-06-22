Le mercure continue de grimper et face aux alertes de canicule en Suisse, les syndicats du personnel enseignant appellent à des mesures nationales. Ils demandent notamment l'adaptation des infrastructures scolaires et la mise en place de protocoles clairs.

Face aux alertes de canicule, les syndicats des enseignants de Suisse tirent la sonnette d'alarme et demandent des mesures concrètes (image d'illustration). ATS

Le mercure continue de grimper et, face aux alertes de canicule en Suisse, les syndicats du personnel enseignant appellent à des mesures nationales. Ils demandent notamment l'adaptation des infrastructures scolaires et la mise en place de protocoles clairs. ATS

Le syndicat des enseignantes et enseignants de Suisse romande (SER) estime que la problématique «nécessiterait une réponse coordonnée à l'échelle nationale». Les autorités doivent anticiper «davantage et développer de véritables plans d'action», indique lundi à Keystone-ATS David Rey, le président du SER.

Les épisodes de chaleur intense ont un impact direct sur les conditions d'enseignement, souligne-t-il. Malgré l'inventivité du corps enseignant, les solutions se restreignent lorsque les températures grimpent.

Pour le SER, les sorties scolaires de fin d'année permettent de pallier le problème des bâtiments qui surchauffent. Toutefois, il n'est pas non plus toujours possible de faire sortir les élèves lorsque la température extérieure devient étouffante, soutient M. Rey.

Adaptation et plan de protection

Les autorités cantonales proposent certes des mesures concrètes, mais qui sont parfois «difficiles à mettre en place et peu efficientes en cas de période caniculaire prolongée». Le syndicat souhaite que les infrastructures scolaires soient adaptées, notamment avec des protections solaires extérieures, la végétalisation des cours ou des ventilations adéquates dans les bâtiments.

Il demande également une réflexion sur l'organisation du temps scolaire et un accompagnement des directions et des équipes pédagogiques «afin qu'elles disposent de marges de manœuvre adaptées aux réalités locales». Selon le SER, les nouvelles constructions ou les rénovations du parc immobilier scolaire suisse doivent prendre en considération ces phénomènes climatiques.

L'organisation faîtière des enseignantes et enseignants de Suisse réclame pour sa part un plan de protection contre la chaleur en plusieurs étapes. Jusqu’à un plafond de 26 degrés, qui devrait être fixé de manière contraignante, les cours peuvent se poursuivre normalement.

Entre 26 et 30 degrés, les cours doivent être limités, leurs horaires adaptés et déplacés vers des salles plus fraîches. Et au-delà de 30 degrés, l’association estime que les cours normaux doivent être suspendus.

Cette dernière mesure n'est toutefois pas facile à mettre en oeuvre. En effet, en Suisse, il n’existe plus de droit aux vacances de canicule. Bâle-Ville a été le dernier canton à supprimer les jours de congé pour cause de canicule en 2003.

Au musée, à la piscine ou à la maison

Pour l'heure, les cours dans les écoles du pays se poursuivent malgré les températures. Elèves et personnel scolaire doivent donc tenir bon jusqu'aux vacances, dans une ou deux semaines selon le canton. Genève fait exception: le canton du bout du lac a annoncé jeudi dispenser les plus jeunes élèves de se rendre en classe lundi et mardi.

A Bâle-Ville, les enseignants sont libres d’organiser les cours différemment, a déclaré une porte-parole du département de l’éducation à Keystone-ATS. Le canton propose notamment des semaines de projet «intégrées dans un cadre pédagogique» avec des visites de musées, de piscines, de forêts ou du zoo.

Lundi, le SSP Fribourg a quant à lui transmis au canton des revendications pour garantir «une protection équitable de l'ensemble des élèves et du personnel scolaire». Le syndicat demande notamment l'élaboration de directives cantonales, la définition de critères objectifs permettant d'adapter l'organisation scolaire lors de fortes chaleurs ainsi que la mise à disposition d'équipements adaptés (ventilation, accès à l'eau potable).