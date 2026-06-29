Les tarifs d'électricité en Suisse devraient baisser en 2027. Un sondage mené par l'Association des entreprises électriques (AES) indique une nouvelle baisse des prix grâce à des conditions d'approvisionnement plus favorables. La guerre au Moyen-Orient aurait eu un impact limité.

Les quelque 580 fournisseurs doivent fixer leurs tarifs définitifs pour 2027 d'ici fin août. La Commission fédérale de l’électricité (ElCom) les publiera début septembre. (image d'illustration)

«Malgré la hausse des prix depuis le début de la guerre en Iran, cela n’a pour l'instant pas eu d'incidence sur les tarifs», écrit lundi l’AES dans un communiqué. Les stratégies d'approvisionnement à long terme ont un effet stabilisateur, même dans un contexte géopolitique tendu.

Depuis l'entrée en vigueur de la loi sur l'électricité, davantage d'entreprises d'approvisionnement en énergie s'approvisionnent en électricité sur le marché à long terme, c'est-à-dire deux à trois ans à l'avance. L'approvisionnement à court terme a perdu de son importance. Par ailleurs, les prix sur les marchés de gros de l'électricité ont baissé.

Baisse jusqu'à 7%

Selon l'AES, 75 compagnies énergétiques ont participé à l'enquête. Parmi les 35 fournisseurs ayant déjà communiqué des chiffres concrets, les tarifs destinés aux ménages privés baissent en moyenne de 3 à 6%. Pour les clients professionnels, la baisse est comprise entre 4 et 7%.

Les quelque 580 fournisseurs doivent fixer leurs tarifs définitifs pour 2027 d'ici fin août. La Commission fédérale de l’électricité (ElCom) les publiera début septembre.