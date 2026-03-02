  1. Clients Privés
Evolution des prix Les tarifs de l'énergie ont occupé le surveillant des prix

ATS

2.3.2026 - 10:47

En 2025, le surveillant des prix s'est principalement occupé des tarifs de l'énergie, de la santé et des services postaux. La majorité des réclamations des citoyens concernait ces trois domaines.

Le surveillant des prix Stefan Meierhans a été fortement mis à contribution en 2025.
Le surveillant des prix Stefan Meierhans a été fortement mis à contribution en 2025.
ATS

Keystone-SDA

02.03.2026, 10:47

02.03.2026, 10:48

Des allégements notables ont pu être obtenus dans plusieurs domaines centraux, a-t-on appris lundi lors d'une conférence de presse du surveillant des prix. Ses interventions ont permis d'économiser plusieurs centaines de millions de francs.

Monsieur Prix a pu conclure des accords à l'amiable avantageux pour la clientèle avec les exploitants de réseaux de gaz à haute pression, avec un fournisseur de chaleur à distance, avec la Poste, avec le principal fournisseur de services de paiements sans numéraire et avec plusieurs plateformes numériques.

En revanche, il n'a pas trouvé de solution avec la plateforme Booking.com. Il a donc rendu une décision imposant à la plateforme de réservation hôtelière d'abaisser ses taux de commission de près d'un quart. Une procédure judiciaire est en cours.

