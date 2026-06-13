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Moyen-Orient Les États-Unis affirment avoir abattu des drones iraniens

ATS

13.6.2026 - 04:10

Le trafic maritime dans le détroit d'Ormuz reste fluide, selon l'armée américaine (archives).
Le trafic maritime dans le détroit d'Ormuz reste fluide, selon l'armée américaine (archives).
ATS

L'armée américaine a indiqué samedi avoir abattu plusieurs drones iraniens qui ciblaient des navires commerciaux dans le détroit d'Ormuz. Le trafic maritime reste fluide, selon elle.

Keystone-SDA

13.06.2026, 04:10

13.06.2026, 04:48

«L'Iran a lancé plusieurs drones d'attaque dans le but de frapper des navires commerciaux transitant par le détroit d'Ormuz», a écrit sur le réseau social X le commandement américain pour le Moyen-Orient (CENTCOM). «Les forces américaines les ont tous abattus ces dernières heures et le trafic maritime dans le détroit reste fluide», a-t-il ajouté.

Cet incident survient alors que Téhéran, le médiateur pakistanais et Washington affichent leur optimisme quant à la possibilité, après des semaines de négociations laborieuses et d'espoirs déçus, de conclure un accord mettant fin à la guerre au Moyen-Orient.

Les versions d'un éventuel compromis données par les médias iraniens et Washington présentent d'importantes différences.

«Bon espoir»

«Dès que les dernières étapes de nos négociations seront achevées, cet accord sera signé et annoncé», a déclaré le chef de la diplomatie iranienne Abbas Araghchi à la télévision d'Etat. «Cela pourrait arriver dans les prochains jours. J'ai bon espoir».

M. Araghchi a affirmé que le projet d'accord prévoyait la levée du blocus américain des ports iraniens et une nouvelle gestion du détroit d'Ormuz. Mais il a accusé Israël de chercher des «prétextes» pour faire «dérailler» un éventuel accord avec Washington.

Même espoir du côté de Washington, où un haut responsable a estimé à «80 à 85%» la probabilité d'un accord-cadre ouvrant une période de 60 jours de discussions techniques, mais «pas 100%». «La ligne d'arrivée n'est pas encore franchie», a-t-il averti, sous le couvert de l'anonymat.-

La Suisse a déjà proposé d'accueillir une éventuelle signature, alors qu'un sommet du G7 en présence du président américain Donald Trump doit commencer lundi dans la ville française d'Evian, près de Genève. Mais Téhéran a affirmé qu'une fois finalisé, le protocole d'accord serait signé «à distance».

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