Les Transports publics fribourgeois (TPF) fêtent leur quart de siècle cette année. La compagnie est née en 2000 de la fusion des Chemins de fer Gruyère-Fribourg-Morat (GFM) et des Transports en commun de la ville de Fribourg (TF).

Pour célébrer leur anniversaire, les Transports publics fribourgeois (TPF) reviennent sur les origines de la compagnie, avec une histoire initiée en 1868 entre Bulle et Romont (archives). ATS

Keystone-SDA ATS

Si les TPF fêtent aujourd’hui leurs 25 ans d’existence, l’entreprise est héritière d’une bien plus longue histoire, commencée en 1868 entre Bulle et Romont. La fondation du Chemin de fer Bulle-Romont (BR) marque en effet le début de l’ère ferroviaire dans le canton de Fribourg, indiquent les TPF.

La société fusionne par la suite avec les Chemins de fer électriques de la Gruyère (CEG) et le Chemin de fer Fribourg-Morat-Anet (FMA) pour donner naissance aux GFM. En 2000, les GFM s’allient avec la compagnie des Transports en commun de Fribourg pour former les Transports publics fribourgeois.

Edition spéciale

Avec leurs plus de 1400 collaborateurs, les TPF transportent 39,1 millions de voyageurs et parcourent au total plus de 17,3 millions de kilomètres par an, précise le communiqué. Pour marquer leur 25e anniversaire, ils consacrent une édition spéciale de leur magazine d’entreprise à l’histoire de la compagnie.

Ce numéro retrace les grandes étapes du développement des TPF, depuis leurs premières lignes jusqu’à leur rôle-clé dans la mobilité actuelle. Il propose à travers le passé, le présent, le futur un récit historique, des archives photographiques et des témoignages de ceux qui ont oeuvré ou oeuvrent encore à leur essor.

Portes ouvertes

Durant la période estivale, l’invitation sera au voyage via un grand concours spécial, avec gains à la clé. Point d’orgue des 25 ans, une journée des portes ouvertes permettra au grand public de découvrir les coulisses de l’entreprise sur le site principal des TPF, à Givisiez, avec visite des ateliers.

L'événement déroulera ses fastes le 20 septembre. Des animations, du matériel historique, des stands de restauration et d’autres surprises attendent petits et grands. Les TPF constituent un groupe de quatre sociétés, actif dans le transport public, l’infrastructure ferroviaire et l’immobilier.