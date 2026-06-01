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Armée de l’air Les travaux de maintenance des F/A-18 sont terminés

ATS

1.6.2026 - 08:46

Les travaux pour prolonger l'exploitation des avions de combat F/A-18C/D sont achevés. Cette flotte peut être utilisée jusqu'au moment de l'introduction des nouveaux F-35.

Les F/A-18C/D pourront être utilisés jusqu'en 2030, soit à l'introduction des nouveaux F-35 (archive).
Les F/A-18C/D pourront être utilisés jusqu'en 2030, soit à l'introduction des nouveaux F-35 (archive).
ATS

Keystone-SDA

01.06.2026, 08:46

01.06.2026, 08:52

L'objectif de ces travaux estimés à 450 millions de francs est d'assurer un fonctionnement des avions de combat jusqu'en 2030, indique lundi l'Office fédéral de l'armement (armasuisse).

Les travaux ont débuté en 2017. Les systèmes de communication, de navigation, d'identification ont été mis en place. Les logiciels d'avions, ainsi que les systèmes de missions et du simulateur de vols ont aussi été adaptés. Fin avril 2026, armasuisse a achevé le projet partiel de vérification et d'assainissement de la structure des avions.

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«Grâce à l’ensemble de ces mesures, la capacité opérationnelle des 30 F/A-18C/D suisses est maintenue jusqu’à 6000 heures de vol par aéronef», a déclaré l'office dans son communiqué. Trente avions sont opérationnels.

Certaines «livraisons logistiques» du projet sont encore attendues, notamment de matériel de remplacement et de prestation de soutien. Les livraisons restantes et la clôture du projet dans le cadre du crédit d’engagement approuvé sont prévues d’ici la fin de l’année 2027.

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