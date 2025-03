A Lancy, les trois candidats sortants semblent bien partis pour conserver leur siège à l'exécutif (image d'illustration). ATS

A Lancy, le premier tour de l'élection du Conseil administratif s'avère sans surprise dimanche. Les trois candidats sortants, soit la socialiste Salima Moyard, le Vert Damien Bonfanti et la centriste Corinne Gachet Creffield virent en tête après le dépouillement de 95% des bulletins.

Le candidat arrivé quatrième est le PLR Thierry Dérobert. L'écart qui le sépare de Corinne Gachet Creffield, alliée pour la circonstance aux Vert'libéraux, est toutefois significatif. La première ayant récolté 2493 voix, alors que le second compte, provisoirement, 1982 suffrages.

Quant aux résultats anticipés du Conseil municipal, ils placent le PS en tête. Le parti à la rose conserve ses dix sièges. L'UDC fait son entrée et rafle quatre sièges aux Verts, qui n'en a plus que cinq. Le Centre-Vert'libéraux et le PLR obtiennent chacun six sièges, mais le premier en perd un au profit du second. Le MCG conserve ses six sièges. En revanche, l'Union populaire rate la marche.