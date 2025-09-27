La traditionnelle désalpe s'est déroulée ce samedi à Planfayon. En raison de la date tardive et des intempéries, cette 19e édition s'est déroulée sur fond de sommets enneigés.

La 19e désalpe de Planfayon, fidèle à sa tradition, a été très suivie. ATS

Keystone-SDA ATS

En dépit du temps, quelque 10'000 personnes sont venues assister au défilé des 21 troupeaux et de leurs bergers dans la cité de la Haute-Singine. Environ 1150 animaux – vaches, chevaux, chèvres, moutons et alpagas – portant des couronnes de fleurs et de feuillages ont ainsi regagné leurs quartiers d'hiver.

Dans son communiqué, le comité d'organisation se déclare très satisfait: «La désalpe 2025 a montré à quel point cette coutume est ancrée dans la région. L'interaction entre les hommes, les animaux, la musique et la gastronomie a rendu cette expérience inoubliable.»

Les organisateurs donnent rendez-vous au public le 26 septembre 2026 pour la prochaine édition, qui marquera aussi le 20e anniversaire de la désalpe de Planfayon.