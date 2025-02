Les deux conseillers nationaux avaient forcé un cordon de sécurité lors d'une visite du Président du parlement ukrainien en juin 2024 (archives). ATS

Les conseillers nationaux UDC Thomas Aeschi (ZG) et Michael Graber (VS) ne seront pas inquiétés suite à l'altercation en juin lors d'une visite ukrainienne. Par 4 voix contre 3 et 2 abstentions, la commission de l'immunité du National a refusé de lever leur immunité.