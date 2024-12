Les urgences de l'Hôpital du Valais sont surchargées !

Les Services d'urgence de l'Hôpital du Valais font face à «une situation de surcharge exceptionnelle». En cause: le nombre de blessés sur les pistes de ski et la grippe.

Les Services d'urgence de l'Hôpital du Valais font face à «une situation de surcharge exceptionnelle» (image d’illustration). ats

Keystone-SDA, ats ATS

Dans un communiqué diffusé mardi, l'Hôpital du Valais indique que ses équipes sont confrontées à «un afflux massif de patients». La priorité étant donnée aux urgences vitales et graves, «les délais d'attente pour les cas bénins sont actuellement particulièrement longs», relève-t-il.

Pour les situations d'urgence non vitale, la population est invitée à «considérer d'autres options», comme contacter son médecin traitant ou la garde médicale. Ces personnes peuvent aussi se rendre dans une pharmacie.

L'Hôpital du Valais mentionne également le Centre médical de Valère, l'Espace Médical Valais-Wallis de Sierre, la permanence Vigimed à Martigny ou encore le Centre médical d'urgences à Viège.

Fréquentation doublée

Interrogé par le Nouvelliste, Eric Bonvin, directeur de l'Hôpital du Valais, explique que les urgences ont accueilli jusqu'à 262 patients en un jour le week-end dernier. C'est davantage que l'an passé durant les Fêtes (maximum de 252 en un jour) et plus du double qu'en temps normal. «En moyenne, dans l'année, on compte 120 patients par jour», relève Eric Bonvin.

Outre les accidents sur les pistes, particulièrement prisées ces derniers jours avec une météo favorable, de nombreuses personnes sont malades. «Cette année, la grippe est arrivée en même temps que les vacances de Noël, ce qui n'arrange rien», ajoute le directeur de l'hôpital.