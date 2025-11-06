  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Energie Les Vert-e-s récoltent 125'000 signatures pour l'initiative solaire

ATS

6.11.2025 - 10:23

Selon les Vert-e-s, leur initiative solaire va aboutir. Le parti a récolté 125'000 signatures pour leur texte qui demande que toute nouvelle construction ou rénovation soit systématiquement accompagnée d'une installation solaire. Des exceptions seraient possibles.

L'initiative solaire demande que toute nouvelle construction ou rénovation soit systématiquement accompagnée d'une installation solaire (archives).
L'initiative solaire demande que toute nouvelle construction ou rénovation soit systématiquement accompagnée d'une installation solaire (archives).
ATS

Keystone-SDA

06.11.2025, 10:23

06.11.2025, 10:28

Ces signatures sont actuellement en cours de vérification auprès des communes, ont indiqué les Vert-e-s à Keystone-ATS, confirmant une information publiée jeudi matin par la RTS et les journaux alémaniques de CH Media. Grâce à la forte mobilisation de leur base, 30'000 paraphes ont pu être récoltés rien qu'en octobre, selon les écologistes.

Le délai de 18 mois pour collecter les 100'000 signatures nécessaires court encore jusqu'au 11 décembre. «Il s'agit d'un grand moment pour notre parti», a déclaré sa présidente Lisa Mazzone dans La Matinale de la RTS. Ce serait la première initiative populaire depuis dix ans que les Vert-e-s parviendraient à faire aboutir seuls.

La présidente du parti s'attend déjà à une forte opposition, notamment du lobby immobilier qui ne voudrait pas imposer d'investissements obligatoires aux propriétaires. Et de répondre qu'il existe déjà des standards à respecter dans le bâtiment.

«Il y a un temps où on nous demandait de construire des bunkers dans les immeubles. Il y a eu aussi le moment où on a dû se raccorder à l'eau usée. Ce sont des moments comme ça, qui sont importants. Cela fait partie des normes de base pour un bâtiment en Suisse», a-t-elle avancé. Et de rappeler qu'il est déjà possible d'obtenir des soutiens financiers de la part de l'Etat, pour avoir la garantie que le courant est racheté à un prix minimum.

«Etre conséquent»

Selon l'initiative «Pour un approvisionnement sûr en énergies renouvelables (initiative sur le solaire)», l'obligation de poser des panneaux photovoltaïques sur les nouvelles constructions ou les transformations importantes entrerait en vigueur une année après l'acceptation du texte par le peuple et les cantons. Pour les constructions et installations existantes, des panneaux solaires seraient obligatoires dans un délai de 15 ans.

La Confédération pourrait soutenir ce processus financièrement. Des exceptions seraient possibles, par exemple pour les bâtiments classés, pour des cas de rigueur, ou lorsque l'installation provoquerait des coûts disproportionnés.

Avec leur texte, les Vert-e-s comptent aussi apporter une alternative à l'initiative «De l'électricité pour tous en tout temps (Stop au blackout)». Issue des rangs du PLR et de l'UDC, celle-ci prévoit un retour des centrales nucléaires.

A un moment donné, il faut «être conséquent» si on veut faire le tournant énergétique, a estimé Lisa Mazzone. Et d'ajouter que le solaire a besoin de sécurité, alors que «le potentiel de production solaire sur les bâtiments est à peu près aussi grand que la consommation annuelle d'électricité de l'ensemble de la population suisse».

Les plus lus

Gueule de bois à la Maison Blanche
Michel Haddi: « je suis tombé fou amoureux d’elle »
Un village réservé aux Blancs: l'effrayant projet d'un Américain
Ce que l'on sait du profil du suspect, toujours en garde à vue
Superlune, super buzz : la terre en extase devant son satellite
Caché des nazis, ce trésor unique dormait dans des boîtes à cigares