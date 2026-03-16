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Finances fédérales Les Vert-e-s renoncent au référendum contre le plan d'économies

ATS

16.3.2026 - 14:40

Les Vert-e-s renoncent à déposer un référendum contre le plan d'économies 2027-2029, actuellement débattu au Parlement. La réticence du PS n'a joué aucun rôle dans cette décision, a indiqué la présidente du parti Lisa Mazzone lundi.

Les Vert-e-s renoncent à déposer un référendum contre le plan d'économies 2027-2029, a annoncé sa présidente Lisa Mazzone lundi.
Les Vert-e-s renoncent à déposer un référendum contre le plan d'économies 2027-2029, a annoncé sa présidente Lisa Mazzone lundi.
ATS

Keystone-SDA

16.03.2026, 14:40

16.03.2026, 14:42

«La pression que nous avons mise sur les débats avec la menace d'un référendum a été un succès», a déclaré la Genevoise devant la presse à Berne en marge de la session. Le Parlement a corrigé le tir dans le domaine le plus touché, qui est celui du climat, a-t-elle ajouté. Le paquet d'allègement sera finalement sûrement moins lourd que ce que prévoit le Conseil fédéral.

Les Vert-e-s restes préoccupés par d'autres coupes, comme celles dans la coopération internationale. «Malheureusement, ces coupes ne peuvent pas être soumises au référendum», a expliqué Mme Mazzone. C'est pourquoi le parti renonce.

La réticence du PS à soutenir un référendum n'a pas influencé cette décision, a assuré la présidente des Vert-e-s. «Nous préférons nous engager là où la discussion peut avoir lieu», a-t-elle dit.

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