Les Vert-e-s ont adopté samedi, lors de leur assemblée des délégués à Vicques (JU), une résolution à visant à sortir définitivement du nucléaire. Ils ont aussi appelé à accepter la nouvelle identité numérique.

Sibel Arslan, Gerhard Andrey, Luzian Franzini, Sonia Burri-Schmassmann, et Lisa Mazzone, de gauche à droite, lors de l'assemblée des délégués des Vert-e-s Suisse, le samedi 23 août 2025, à Vicques, dans le Jura. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

La résolution adoptée à l'unanimité prend le contre-pied de l'initiative «Stop au blackout» et du contre-projet. Ce dernier veut lever l'interdiction de construire une nouvelle centrale nucléaire, rappelle le parti écologiste dans la résolution. «Il plonge la Suisse dans le passé.»

Il faut relever les subventions pour le solaire et éliminer les obstacles procéduraux, sans pour autant compromettre la protection de la nature et du paysage, défend la formation écologiste. L'isolation thermique des bâtiments doit aussi permettre de réaliser d'importantes économies d'énergie, notamment en hiver.

De leur côté, les centrales nucléaires sont trop chères, trop dépendantes d'Etats autoritaires et dangereuses pour la population, tout en générant des déchets qui restent radioactifs durant des centaines de milliers d'années.

Soutien à l'e-id

Les Vert-e-s ont par ailleurs appelé à accepter la nouvelle identité numérique, en votation le 28 septembre. Les délégués ont également soutenu l'initiative pour l'avenir, mais refusé l'initiative service citoyen, toutes deux soumises au vote le 30 novembre. Ils ont décidé de soutenir l'initiative sur les loyers, lancée par l'Asloca.

Le plan canicule du parti a aussi été présenté aux délégués. Partant du constat que les vagues de chaleur de plus en plus extrêmes mettent en danger la santé publique, affaiblissent les écosystèmes, accentuent les inégalités sociales et menacent la sécurité alimentaire de la population, les Vert-e-s promeuvent toute une série de mesures.

Il s'agit notamment de refroidir les villes et les agglomérations, de protéger la santé de la population, d'adapter les conditions de travail en cas de forte chaleur ou encore de protéger les eaux.

«La canicule tue», a rappelé la conseillère nationale Léonore Porchet (VD) devant l'assemblée. De plus, elle touche plus fortement les personnes vivant dans une certaine précarité, qui ont moins de solutions pour se protéger de la chaleur, a-t-elle ajouté.

Conseil fédéral épinglé

Dans son discours inaugural, la présidente du parti Lisa Mazzone a critiqué la politique néo-libérale du Conseil fédéral, soutenu par la «majorité bourgeoise», qui «se positionne systématiquement du mauvais côté de l'Histoire», a-t-elle lancé en évoquant la politique helvétique envers la Chine, les Etats-Unis et Israël.

Selon elle, les droits de douane de 39% imposés par les Etats-Unis à la Suisse sont une conséquence directe du modèle économique promu par la droite. La présidente s'en est aussi prise au président américain Donald Trump, «qui mène le monde dans une crise de la globalisation».

La Genevoise a aussi dit avoir «honte» du Conseil fédéral, «incapable jusqu'à aujourd'hui de condamner clairement les crimes de guerre israéliens» dans la bande de Gaza. «Le seuil de l'horreur est dépassé depuis longtemps».

La présidente a par ailleurs appelé les autorités à prendre des mesures pour lutter contre les féminicides. «La Suisse doit enfin faire de la sécurité des femmes une priorité», a-t-elle déclaré.

Les femmes victimes de violences doivent pouvoir trouver un encadrement rapidement, des mesures de protection et un endroit pour se réfugier avec leurs enfants, a-t-elle proposé, parmi d'autres mesures. La police et l'appareil judiciaire doivent prévoir des départements spécialisés, tandis que «les armes à feu, militaire ou non, n'ont rien à faire dans les maisons», a plaidé la présidente.