Elections à Genève Walder en tête : les Verts sauvent leur siège au Conseil d’État face à l’UDC

ATS

19.10.2025 - 12:58

Après la démission d'Antonio Hodgers, les Verts conservent leur siège au Conseil d'Etat genevois. Selon les résultats anticipés, Nicolas Walder a 4558 voix d'avance sur l'UDC Lionel Dugerdil dimanche, au second tour de l'élection partielle.

Les Verts conservent leur siège au Conseil d'Etat genevois. Nicolas Walder a remporté dimanche le second tour de l'élection partielle (archives).
Les Verts conservent leur siège au Conseil d'Etat genevois. Nicolas Walder a remporté dimanche le second tour de l'élection partielle (archives).
ATS

Keystone-SDA

19.10.2025, 12:58

Nicolas Walder remporte 42'749 suffrages, contre 38'191 pour Lionel Dugerdil, selon les résultats basés sur 90 à 95% des électeurs. Le Vert devançait déjà l'UDC de 5542 voix lors du premier tour du 28 septembre. Dimanche, l'outsider Philippe Oberson, de la liste Le Peuple d'abord, recueille 5278 voix. A ce stade, le taux de participation s'élève à 30,8%.

Conseil d'Etat genevois. Le Vert Nicolas Walder ou de l'UDC Lionel Dugerdil: rien n'est joué

Conseil d'Etat genevoisLe Vert Nicolas Walder ou de l'UDC Lionel Dugerdil: rien n'est joué

Agé de 59 ans, le candidat écologiste était soutenu par le PS dès le premier tour et bénéficiait de l'appui de la gauche radicale au second tour. Ex-maire de Carouge, conseiller national depuis 2019 et vice-président des Vert-e-s Suisse, Nicolas Walder permet à son parti de conserver le siège qu'il occupe depuis 1997 au Conseil d'Etat genevois et à celui-ci de voir arriver un homme expérimenté au niveau politique.

