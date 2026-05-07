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Sécurité lacunaire, infrastructures pas au point... Les villes romandes «à la traîne» du classement de Pro Vélo

ATS

7.5.2026 - 06:53

Les villes romandes sont «à la traîne» au classement des «Prix vélos villes» de Pro Vélo dévoilé jeudi. La sécurité est le domaine le plus mal noté.

Les villes romandes sont à la traîne dans le classement réalisé par plus de 30'000 cyclistes.
Les villes romandes sont à la traîne dans le classement réalisé par plus de 30'000 cyclistes.
sda

Keystone-SDA

07.05.2026, 06:53

Winthertour (ZH) est en tête du classement des grandes villes de plus de 100'000 habitants, Köniz (BE) mène le bal des villes moyennes et Berthoud (BE) des villes de moins de 30'000 habitants. C'est aussi Berthoud qui remporte la tête du classement général, avec la meilleure moyenne de 4,4 sur un total de 6.

«Les villes romandes sont à la traîne», souligne Pro Vélo dans un communiqué. A une exception: Fribourg, qui a progressé dans le classement et obtient la meilleure progression depuis 2009, suivie de Neuchâtel. Fribourg obtient le meilleur score romand, avec les villes genevoises de Meyrin et de Vernier. Prilly (VD) et Carouge (GE) ont aussi progressé.

Genève a perdu deux rangs et n'est plus dans la liste des grandes villes. A l'inverse, neuf villes romandes entrent au classement ou y effectuent un retour, dont Sierre (VS), qui se situe à la fin du classement romand.

Sécurité et confort insuffisants

La note moyenne du pays reste insuffisante. C'est un «verdict sévère» de la part des cyclistes ayant répondu au sondage, selon la présidente de Pro Vélo Delphine Klopfenstein Broggini, qui appelle les pouvoirs publics à agir vite pour améliorer les infrastructures cyclables.

Parmi les six domaines sondés, la sécurité est le plus mal noté, ainsi que le confort de la conduite, qui comprend la coordination des feux avec le trafic cycliste et l'état de l'infrastructure, entre autres.

Le climat entre usagers obtient la note de quatre. La présidente de Pro Vélo l'explique par «le nombre croissant de cyclistes qui doivent circuler sur des routes à la sécurité lacunaire, notamment aux carrefours.» C'est donc cela qu'il faut changer: avoir plus d'espace pour les vélos et une meilleure infrastructure. Et surtout améliorer la sécurité, ajoute-t-elle: «il en va de vies humaines.»

Près de 38'500 cyclistes de Suisse ont répondu aux 32 questions du Prix Vélo Villes, entre septembre et novembre 2025. Ce prix est décerné par Pro Vélo tous les quatre ans. Au total, 56 villes ont réuni suffisamment de réponses pour être classées, dont 17 de Suisse romande, trois du Tessin et 36 de Suisse alémanique.

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