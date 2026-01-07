L'ancienne médaillée olympique d'escrime Gianna Hablützel-Bürki va présider durant un an le parlement de Bâle-Ville. Le Grand Conseil a élu au perchoir la députée de l'UDC qui entamera son mandat le 1er février.

L'ancienne escrimeuse Gianna Hablützel-Bürki siège au Grand Conseil de Bâle-Ville depuis 2017 pour le compte de l'UDC. Elle va désormais le présider durant un an (archives). Photo: ATS En 2000, l'épéiste a remporté l'argent aux Jeux olympiques de Sydney (archives). Photo: ATS

Keystone-SDA ATS

Gianna Hablützel-Bürki a réuni, mercredi, 63 des 92 bulletins de vote valables. Agée de 56 ans, elle siège au législatif bâlois depuis 2017. Dans une évaluation publiée en 2023, l'institut Sotomo la classait comme la députée la plus à droite du parlement cantonal.

Numéro un mondiale d'escrime entre 1993 et 1994, l'ancienne sportive alors connue uniquement sous le nom de Gianna Bürki a obtenu deux médailles d'argent et de bronze en 1993, 1994, 1995 et 1996. L'épéiste a été médaillée de bronze aux championnats du monde de 2001. En 2000, elle a gagné la médaille d'argent aux Jeux olympiques de Sydney. Escrimeuse suisse la plus titrée de l'histoire, elle a obtenu d'autres médailles en équipe.