Constat accablant L'état de la biodiversité en Suisse demeure bas et insatisfaisant

ATS

15.1.2026 - 10:30

Malgré quelques évolutions positives, l'appauvrissement de la biodiversité en Suisse se poursuit, même si le déclin tend à ralentir depuis le début du millénaire. Ce constat figure dans le dernier rapport de l'Académie des sciences naturelles (Scnat) publié jeudi.

La préservation de la biodiversité est importante, car elle constitue une des ressources principales du tourisme suisse (photo d'illustration).
La préservation de la biodiversité est importante, car elle constitue une des ressources principales du tourisme suisse (photo d'illustration).
ATS

Keystone-SDA

15.01.2026, 10:30

15.01.2026, 10:35

La pression exercée par l'être humain sur la biodiversité est toujours élevée, constate le Scnat dans son rapport. Utilisation intensive du sol, pollution, introduction d'espèces exotiques envahissantes, dérive climatique, les facteurs qui affectent la biodiversité ne manquent pas.

Après les pertes du siècle passé, le déclin de la biodiversité a partiellement ralenti au cours des dernières années. «Cependant, le niveau reste bas», note le Scnat. L'état de la biodiversité est toujours mauvais dans les milieux aquatiques, l'espace bâti et la zone agricole, et ce de la plaine aux zones de montagne inférieure.

Plus d'un tiers de toutes les espèces en Suisse est menacé. Selon le Scnat, l'amélioration de l'état de la biodiversité passe par une application plus rigoureuse des lois existantes.

