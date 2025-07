Les principaux aéroports suisses se préparent à une forte affluence pendant les vacances estivales. Plusieurs nouveautés viendront les aider à absorber des flux de passagers qui s'annoncent largement supérieurs à la moyenne en juillet et août.

La forte affluence augmente le risque de retards et d'annulations de vols. Outre les effectifs supplémentaires, l'aéroport de Zurich utilise un système de caméras identifiant précocement les retards dans la préparation des avions ainsi qu'un systèmes de planification pour optimiser les opérations. ATS

Keystone-SDA ATS

Le prestataire de services d'assistance en escale Swissport, présent dans les aéroports de Bâle, Genève et Zurich, a largement étoffé ses effectifs. «Entre janvier et juin, environ 500 personnes ont été recrutées par Swissport Suisse», indique une porte-parole, dont 320 pour Zurich, 100 pour Bâle et 80 pour Genève. Les formations ont également été intensifiées.

A Genève, «45'000 passagers par jour (arrivées et départs confondus, uniquement sur les opérations Swissport) sont attendus, ce qui représente une légère baisse de 2 à 3% par rapport à l'été 2024, en ligne avec la tendance observée sur les vols», précise-t-elle.

Les prévisions fournies par l'aéroport font quant à elles état d'une fréquentation stable par rapport à l'été 2024, soit environ 1,68 million de passagers en juillet et 1,65 million en août. Les journées de pic d'affluence sont attendues les dimanches 27 juillet et 3 août ainsi que le vendredi 1er août, selon un porte-parole de Genève aéroport.

A Zurich, l'aéroport sera également très fréquenté: «nous nous préparons à transporter plus de 43'000 passagers par jour pendant les journées de pointe (...). Les vols affichent des taux de remplissage très élevés, avec un volume de bagages important, y compris du matériel spécial et une forte proportion de familles», précise la porte-parole de Swissport. Plus de 1100 salariés par jour seront mobilisés par Swissport dans le premier aéroport de Suisse, avec des effectifs additionnels le weekend.

«Le weekend, nous attendons jusqu'à fin août plus de 100'000 passagers par jour (...). Le pic de passagers est prévu les 19 et 20 juillet lorsque les premiers voyageurs reviennent de vacances tandis que d'autres sont sur le départ», indique une porte-parole de l'aéroport de Zurich. «Actuellement, si le nombre de passagers atteint les niveaux d'avant la pandémie le nombre de mouvements aériens reste encore inférieur», précise-t-elle.

«A Bâle, nous prévoyons une augmentation du nombre de passagers de 2 à 3% par rapport à l'année précédente. Le personnel a été renforcé et les équipements adaptés de façon ciblée pour assurer un déroulement fluide des opérations en période de forte activité», indique la porte-parole de Swissport.

Nouvelles destinations

La forte affluence augmente le risque de retards et d'annulations de vols, encourageant les aéroports à agir. Outre les effectifs supplémentaires, l'aéroport de Zurich utilise par exemple un système de caméras pour identifier précocement les retards dans la préparation des avions ainsi qu'un systèmes de planification pour optimiser les opérations.

Du côté de Genève, une attention particulière est portée sur les vols du matin, pour restreindre au maximum les effets dominos des retards. Depuis le 23 juin, l'enregistrement est ouvert dès 4h00: «Cette mesure vise à permettre aux premiers passagers de déposer leurs bagages et/ou de franchir les contrôles de sûreté plus tôt, afin de fluidifier le traitement des premiers vols de la journée», explique un porte-parole. En outre, des équipements pour enregistrer ses bagages de manière autonome ont été installés et apportent «de très bons résultats en termes de flux», ajoute-t-il.

Depuis l'aéroport de Zurich, ce sont 206 destinations qui sont desservies, soit six de plus qu'à l'été 2024, par 63 compagnies aériennes. Cet été, les destinations enregistrant le plus grand nombre de passagers sont Berlin, Pristina, Porto, Dublin, Prague, Naples, Alicante et Palerme.

Du côté de Genève, les vols décolleront vers 125 destinations opérées par 48 compagnies aériennes. Easyjet pèse fortement dans l'activité de l'aéroport genevois en opérant plus de 80 lignes. L'offre vers la Chine a été passablement étoffée avec quatre vols par semaine pour Shanghai par China Eastern et six pour Pékin par Air China.