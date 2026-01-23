  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. JO 2026
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Levée de sa détention provisoire Le patron du «Constellation» Jacques Moretti peut sortir de prison

ATS

23.1.2026 - 17:37

Jacques Moretti, le propriétaire du bar «Le Constellation» à Crans-Montana qui a pris feu la nuit du Nouvel An, faisant 40 morts et 116 blessés, peut sortir de prison. Le Tribunal des mesures de contrainte (TMC) a annoncé vendredi la levée de sa détention provisoire.

Jacques Moretti, le propriétaire du bar "Le Constellation" à Crans-Montana qui a pris feu la nuit du Nouvel An et fait 40 morts et 116 blessés, était en détention provisoire depuis le 9 janvier dernier.
Jacques Moretti, le propriétaire du bar "Le Constellation" à Crans-Montana qui a pris feu la nuit du Nouvel An et fait 40 morts et 116 blessés, était en détention provisoire depuis le 9 janvier dernier.
ATS

Keystone-SDA

23.01.2026, 17:37

23.01.2026, 17:57

Ce dernier a fixé la caution à 200'000 francs, «montant articulé par le Ministère public et que le tribunal a jugé adéquat et dissuasif», indique vendredi en fin de journée le TMC. La somme a été versée ce jour sur le compte du Ministère public, est-il précisé.

Le TMC est arrivé à cette conclusion après «nouvelle appréciation du risque de fuite et après examen de l'origine des fonds et de la nature des relations entretenues entre le prévenu et la personne ayant versé ce montant, qui est un de ses amis proches», ajoute l'instance.

Drame de Crans-Montana. Jessica Moretti sous le feu des questions: la justice s’attaque au rôle de l’épouse

Drame de Crans-MontanaJessica Moretti sous le feu des questions: la justice s’attaque au rôle de l’épouse

Celle-ci n'a pas communiqué l'heure ou la date de sa libération, insistant sur le fait qu'il ne répondra à aucune question. Il pourrait être libéré dans les heures qui viennent.

Le TMC avait ordonné la détention provisoire pour une durée initiale de trois mois, en raison de l'existence d'un risque de fuite. M. Moretti était à la prison des Iles de Sion depuis le 9 janvier dernier.

Plusieurs conditions

«En lieu et place de la détention provisoire, le TMC (...) a ordonné les mesures de substitution suivantes, destinées à contrer le risque de fuite présenté par le prévenu», indique encore le tribunal.

«Il s'agit des mesures classiques consistant en l'interdiction de quitter le territoire helvétique, l'obligation de déposer tous ses documents d'identité et de séjour auprès du Ministère public, l'obligation de se présenter quotidiennement auprès d’un poste de police et donc l'obligation de verser des sûretés».

Le TMC rappelle que tout prévenu est présumé innocent jusqu'à l'entrée en force d'un jugement de condamnation. «Le principe cardinal en procédure pénale suisse est donc que le prévenu reste en liberté jusqu’à son jugement, la détention provisoire ne pouvant être ordonnée que dans des cas exceptionnels à titre d'ultima ratio pour assurer le bon déroulement de l’instruction», souligne-t-il.

«Ainsi, si des mesures moins coercitives que la détention provisoire permettent d'atteindre le même résultat que celle-ci, ces mesures (dites de substitution) doivent obligatoirement être ordonnées en lieu et place de la détention. Il est enfin insisté sur le fait que la détention provisoire subie jusqu'à ce jour par le prévenu n'avait pas pour but de déjà le punir», précise encore le tribunal.

Incompréhension

Avocat de plusieurs familles de victimes, Romain Jordan a aussitôt réagi dans un communiqué: «Je ne commente pas les enjeux de détention préventive. Sur le plan de l'enquête, mes clients relèvent qu'une nouvelle fois, il n'est émis aucune considération sur le risque de collusion et de disparition des preuves, risque qui les inquiète fortement et compromet l’intégrité de l’instruction».

Les plus lus

Lagarde surprend à Davos: «Merci à ceux qui critiquent l’Europe»
La charge de Trump contre la Suisse décortiquée
Les États-Unis se préparent à une gigantesque tempête hivernale
«Je suis sidéré» - L’arrestation d’un garçon de 5 ans choque jusqu’à Genève
Parmelin : «Les Américains nous ont informé qu'ils étaient prêts»
La plainte pour agressions sexuelles contre Julio Iglesias classée