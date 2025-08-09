  1. Clients Privés
Lex Netflix Les premiers millions viennent soutenir le cinéma helvétique

ATS

9.8.2025 - 14:01

La Lex Netflix, trois ans après le oui des Suisses dans les urnes, commence à produire ses effets. Sur les 30 millions attendus grâce à cette nouvelle source de financement du cinéma helvétique – pour le premier exercice en 2024 -, 15,9 millions ont déjà été attribués.

Le cinéma suisse commence à profiter de la manne de la Lex Netflix (image d'illustration).
Le cinéma suisse commence à profiter de la manne de la Lex Netflix (image d'illustration).
ATS

Keystone-SDA

09.08.2025, 14:01

09.08.2025, 14:06

La nouvelle loi sur le cinéma – entrée en vigueur au 1er janvier 2024 – impose aux entreprises de streaming, comme Netflix ou Amazon et aux grandes chaînes étrangères (telles que TF1 ou M6) d’investir dans la création cinématographique helvétique. Elles doivent verser au moins 4% de leurs recettes brutes réalisées en Suisse.

Plus de 70 sociétés se sont enregistrées fin mars 2024, dont 21 sont concernées par cette obligation de financement, a indiqué l'Office fédéral de la culture dans une fiche d'information publiée samedi à Locarno. Le chiffre d’affaires déterminant déclaré pour 2024 atteint 752 millions de francs, en ligne avec les estimations avancées par l'OFC pendant les débats parlementaires il y a quatre ans.

