Télé Leysin-Les Mosses-La Lécherette (TLML) doit légèrement remanier son projet visant à l'installation de 177 canons à neige. Une nouvelle mise à l'enquête publique est prévue.

Lors des discussions avec les services cantonaux, il est notamment apparu que certaines canalisations – qui alimenteront en eau les canons depuis le lac de l'Hongrin – auraient dû traverser des prairies et pâturages secs, soumis à des mesures de protection.

Une mise à l'enquête complémentaire aurait été possible, mais les porteurs du projet ont préféré le retirer complétement et en soumettre un nouveau «par souci de clarté», a indiqué vendredi Jean-Marc Udriot, président de TLML, confirmant à Keystone-ATS une information de la RTS et 24 heures.

Le syndic de Leysin a aussi précisé que le projet avait été décomposé jusqu'ici en trois enquêtes publiques (selon les secteurs concernés), mais qu'il sera désormais réuni dans une seule enquête publique «pour avoir une meilleure compréhension». Celle-ci devrait être déposée «durant cet automne», a relevé Jean-Marc Udriot.

«Victoire d'étape»

Les quelque 450 opposants au projet ont été informés par courrier par les communes d'Ormonts-Dessous et Leysin. Sur leur site internet, ils se sont «réjouis» de la décision de TLML et ont même évoqué une «victoire d'étape».

Ils ont dit espérer que la nouvelle mouture prenne en compte «les nombreuses oppositions et remarques formulées» face à ce projet qui, selon eux, demeure «en totale inadéquation avec une politique énergétique et climatique respectueuse de l'environnement.»

Pour Jean-Marc Udriot toutefois, le nouveau projet ne sera pas différent, hormis les quelques ajustements nécessaires. Il est ainsi toujours prévu d'installer 177 canons à neige aux Mosses – qui n'en a pas encore – et de compléter ceux déjà existants à Leysin.

«Nous ne pouvons pas faire autrement», a affirmé M. Udriot, soulignant que la survie de la station des Mosses était en jeu.

Il a aussi rappelé que le projet ne consistait pas, comme cela se fait en général, à créer des bassins de rétention d'eau pour alimenter les canons. Cette eau sera pompée dans le lac de l'Hongrin, via un réseau de 22 km de canalisations. L'eau sera rendue à 90% lors de la fonte des neiges, en produisant de l'électricité sur son trajet

