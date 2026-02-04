  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. JO 2026
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Canton de Vaud Conflits d’intérêts : la Cour des comptes épingle la Municipalité de Leysin

ATS

4.2.2026 - 12:04

La Cour des comptes vaudoise a identifié une gestion déficiente de potentiels conflits d'intérêts au sein de la Municipalité de Leysin. Elle a recommandé de mettre en place des procédures pour prévenir tout risque, ce que les autorités ont accepté.

Leysin doit renforcer la prévention des conflits d’intérêts (archives).
Leysin doit renforcer la prévention des conflits d’intérêts (archives).
ATS

Keystone-SDA

04.02.2026, 12:04

La Cour des comptes relève mercredi dans un communiqué qu'elle a reçu plusieurs signalements indiquant «des liens potentiellement problématiques» entre certains membres des autorités communales et des sociétés locales, en particulier Télé Leysin – Col des Mosses – La Lécherette SA (TLML SA) et l'association Leysin Outdoor.

En cause, des dossiers approuvés par la Municipalité et le Conseil communal pour un montant de plus de 7,5 millions et incluant un financement cantonal et fédéral de près d'un million. Ces dossiers concernaient le projet «Masterplan VTT» (2023), le «Concept Leysin 365» (2024) et le développement des activités ludiques à la Berneuse (2025).

Alpes vaudoises. Les Mosses-Leysin: projet retravaillé pour l'enneigement artificiel

Alpes vaudoisesLes Mosses-Leysin: projet retravaillé pour l'enneigement artificiel

La Cour des comptes a constaté que les membres de la Municipalité de Leysin «n'ont pas pris toutes les mesures nécessaires pour garantir des décisions exemptes de conflit d'intérêts», explique-t-elle. Et d'ajouter que ces municipaux «peinent parfois à identifier complètement les intérêts qu'ils représentent lors de l'exercice de multiples fonctions.»

Recommandations

Cette situation n'est pas conforme à la loi sur les communes. Raison pour laquelle la Cour a recommandé d'établir une procédure de récusation et d'instaurer un registre des intérêts. La Municipalité a annoncé avoir mis en place ces mesures en novembre dernier.

Concernant TLML SA, la Cour a remarqué que cette société n'avait pas de «procédure claire» pour annoncer d'éventuels conflits d'intérêts, ce qui n’est pas conforme au cadre légal des subventions. Elle lui recommande d'instaurer «une analyse des risques et une procédure documentée pour éviter les conflits d'intérêts potentiel».

Station de ski. Leysin : un secteur fermé en raison d'un éboulement de roches

Station de skiLeysin : un secteur fermé en raison d'un éboulement de roches

Egalement subventionnée par le Canton, l'association Leysin Outdoor doit aussi prendre des mesures. La Cour lui recommande de compléter ses statuts, de se doter des fonds propres prévus et d’établir des procédures internes pour éviter tout risque de conflit d'intérêts.

Finalement, la Cour demande aussi à l'organisme régional Chablais Région, qui a préavisé positivement des aides pour les projets, de renforcer la procédure de surveillance.

Les plus lus

Un séisme boursier détruit 300 milliards de dollars en quelques heures !
Plusieurs personnalités valaisannes devant la justice
Jack Lang : «Je suis sans doute un pauvre naïf, un pauvre innocent, un pauvre débile»
«L’histoire s'accélère dans le mauvais sens» - Donald Trump houspillé !
Loterie : de nombreux joueurs ne récupèrent pas leur gain
Un célèbre intellectuel a volé au secours de Jeffrey Epstein