En moyenne près de six crimes de haine contre les LGBTIQ+ ont été recensés par semaine l'an dernier, soit 309 au total, selon la LGBTIQ Helpline. Depuis 2020, les signalements ont été multipliés par cinq.

Des personnes participent à la marche Delhi Queer Pride à New Delhi en Inde en novembre dernier. (illustration) ATS

Keystone-SDA ATS

La moitié de ces crimes de haine concernaient des personnes trans, indiquent les organisations faîtières Transgender Network Switzerland (TGNS), l’Organisation suisse des lesbiennes (LOS) et Pink Cross dans un communiqué vendredi.

Alors que la Suisse célèbre actuellement la diversité et la visibilité lesbienne, gay, bisexuel(le), trans, queer et intersexe LGBTIQ+ à travers le succès de Nemo, artiste non-binaire, à l’Eurovision, il est crucial de rappeler que ces progrès coexistent avec une hostilité toujours bien présente, poursuivent ces organisations.

Absence de réaction politique déplorée

Ces incidents incluent des agressions physiques, des violences verbales, des harcèlements sexuels, et des discriminations dans le cadre du travail, des institutions publiques, et du secteur de la santé. Depuis la création de la LGBTIQ Helpline en 2016, les signalements de crimes de haine et de discriminations ne cessent d’augmenter.

Les organisations faîtières déplorent une absence de réaction politique. Un autre problème réside dans le sous-financement chronique des structures d’aide, via des dons privés et des contributions de fondations.