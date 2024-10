Le Märchenhotel Braunwald GL a fait un pari particulier avec ses apprentis: ceux qui ne fument pas pendant leur apprentissage reçoivent 1000 francs. Ils en appellent à la responsabilité personnelle des apprentis.

Keystone

Lea Oetiker

L'hôtel Märchen de Braunwald GL a passé un accord avec ses apprentis : S'ils ne fument pas pendant toute leur formation, ils reçoivent 1000 francs. Celui qui fume ne serait-ce qu'une bouffée de cigarette a perdu ce que l'on appelle le pari du fumeur.

Depuis six ans, Patric et Nadja Vogel récompensent ainsi leurs apprentis dans leur hôtel. Ils expliquent à Züri Today qu'au début de l'apprentissage, un bocal contenant le billet de 1000 francs est déjà prêt.

Appel à la responsabilité personnelle

Les apprentis ne sont toutefois pas contrôlés dans le cadre de ce pari. Ils doivent décider eux-mêmes s'ils ont gagné ou perdu le pari. Patric et Nadja Vogel en appellent à la responsabilité personnelle de leurs apprentis. Ceux-ci sont informés lorsqu'ils doivent rendre des comptes. Ils ont ainsi le temps de se demander s'ils peuvent communiquer leur réussite en toute bonne conscience.

Chaque année, deux à quatre apprentis commencent leur formation au Märchenhotel. Il y a donc au total entre sept et dix apprentis. Un peu plus de la moitié d'entre eux reçoivent les 1000 francs à la fin. «Dans la restauration, le tabagisme et les pauses sont très étroitement liés et le taux de fumeurs est malheureusement relativement élevé», explique Vogel. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles le pari sur la fumée a été créé.

Rendre les métiers de la restauration plus attrayants

L'objectif est d'obtenir des taux encore meilleurs et d'empêcher les jeunes de commencer à fumer. Il s'agit également de rendre les métiers de la restauration plus attrayants. L'entreprise offre également à ses apprentis un AG et une carte de saison pour le domaine skiable de Braunwald. «Le pari sur la fumée fait également partie de ce bouquet d'avantages».

Le retour des jeunes talents sur le pari serait également bon. Vogel espère que cette incitation incitera les jeunes à ne pas se tourner vers la cigarette en cas de problèmes à l'école ou dans la vie privée.