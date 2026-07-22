Des accusations portées contre un agent de la police municipale de Zurich font grand bruit : un lanceur d'alerte dénonce des consultations abusives de données et la divulgation d'informations confidentielles. La police municipale invoque les mécanismes de contrôle en place. Le parquet a déjà ouvert une enquête.

Imagine que tu puisses passer au crible les individus de ton entourage, les contrôler et obtenir des informations personnelles à leur sujet. La police a accès à ce genre de programmes et peut ainsi consulter de nombreuses informations sur une personne. Cet accès ne doit toutefois être utilisé qu’à des fins professionnelles.

Comme le rapporte le «Tages-Anzeiger», un lanceur d’alerte accuse un policier municipal zurichois d’avoir utilisé des données policières confidentielles à des fins privées. Selon une plainte pénale, ce fonctionnaire aurait transmis à des tiers des photos de police, des rapports d'intervention et des données issues de systèmes internes, et aurait espionné des connaissances et des amis.

Le parquet de Zurich confirme l'ouverture d'une procédure pénale pour violation présumée du secret professionnel. L'avocat du policier mis en cause rejette ces accusations et invoque la présomption d'innocence.

Selon les informations fournies par le lanceur d'alerte, le policier aurait notamment pris des photos d'une piétonne décédée à la suite d'un accident avec un tramway accident de tramway mortel à la gare d’Oerlikon, ainsi que des images de l’arrestation de l’influenceur Skorp. «Il m’a montré des données confidentielles sur son téléphone de service», a déclaré le lanceur d’alerte au journal.

De plus, le policier aurait lu à plusieurs reprises des rapports d’intervention et s’en serait moqué. Le lanceur d’alerte est convaincu que cela a porté atteinte aux droits de la personnalité de nombreuses personnes.

Déjà trois condamnations

Le département de la sécurité de la ville de Zurich confirme que, ces dernières années, trois agents de la police municipale ont déjà été condamnés définitivement pour violation du secret professionnel. Parmi eux figurent une policière qui aurait fourni des informations confidentielles à un homme issu du milieu criminel, ainsi qu'un policier qui, pendant des années, aurait transmis des données internes à une connaissance et l'aurait emmené avec lui lors de ses patrouilles. Le département ne donne aucune précision concernant le troisième cas.

Le département de la sécurité ne constate pas de recrudescence de ce type de cas. Il souligne qu'environ 2 050 collaborateurs ont accès au système d'information de la police «Polis», rapporte le «Tages-Anzeiger». En outre, les cas suspects auraient souvent été signalés par la police municipale elle-même. «Cela me montre que les mécanismes de contrôle de la police municipale fonctionnent», déclare Karin Rykart, responsable de la sécurité, au journal.

Parallèlement, une autre procédure pénale est en cours à l'encontre d'une ancienne policière municipale, soupçonnée d'atteinte au secret professionnel. Le parquet confirme également l'existence de cette procédure. La femme ne travaille plus au sein de la police municipale depuis décembre 2025. Cette dernière explique que son départ «n’est pas lié à une éventuelle violation du secret professionnel». Elle précise toutefois qu’une «relation amoureuse avec un délinquant condamné» n’est pas compatible avec l’exercice de la fonction de policière. C’est ce que rapporte le «Tages-Anzeiger».

L'homme avec lequel la policière aurait entretenu une relation, avait déjà fait parler de lui auparavant en lien avec une policière municipale ayant fait l'objet d'une condamnation définitive. D’après le dossier, il évoluait dans le milieu de la grande criminalité et a été condamné à plusieurs reprises à des peines d’emprisonnement, notamment pour des infractions liées à la drogue et pour viol.

Critiques

Contrairement à l'ancienne policière, l'agent de police municipale, qui fait également l'objet d'une enquête actuellement, est toujours en service. La police municipale explique au «Tages-Anzeiger» que, compte tenu des informations dont elle disposait à l'époque, aucune mesure disciplinaire immédiate ne s'imposait. De telles mesures auraient en outre pu compromettre l'enquête du parquet.

Le lanceur d'alerte y voit un problème fondamental. «Une personne qui accède illégalement à des données sensibles n’a rien à faire au sein de la police», déclare-t-il au journal. La police municipale aurait un «problème structurel en matière de protection des données», car les policiers pourraient accéder à des informations sensibles sans que chaque consultation ne fasse l’objet d’une vérification automatique.

La police municipale conteste cette version des faits. Elle explique que tous les accès au système d'information de la police sont consignés et conservés pendant douze mois sans pouvoir être modifiés. Les contrôles entièrement automatisés ne seraient toutefois pas possibles d'un point de vue technique et opérationnel. Les contrôles seraient donc effectués au cas par cas.

Karin Rykart souligne elle aussi que les mesures de protection techniques ne peuvent «pas exclure totalement les erreurs humaines dans certains cas particuliers». C'est pourquoi la police municipale investit depuis des années dans la formation initiale et continue en lien avec le traitement des données sensibles. On ignore le nombre total de procédures pénales en cours à l'encontre de policiers pour violation du secret professionnel. Selon le parquet, aucune statistique n'est établie à ce sujet.