Les frappes israéliennes à travers le Liban ont fait samedi 23 morts, a indiqué dimanche le ministère de la Santé libanais. Et en raison de la situation, la rentrée scolaire a été repoussée.

Des pompiers éteignent un incendie sur le site d'une frappe aérienne israélienne à Dahiyeh, Beyrouth, Liban, dimanche 6 octobre 2024. (AP Photo/Bilal Hussein) KEYSTONE

ATS

Les frappes israéliennes samedi sur des villes et villages du sud du Liban, sur la banlieue sud de Beyrouth et dans d'autres régions «ont tué 23 personnes et blessé 93 autres», selon un communiqué du ministère.

Le ministre libanais de l'Education, Abbas al-Halabi, a lui annoncé dimanche que les 1,25 million d'enfants de la maternelle au lycée feraient leur rentrée le 4 novembre, en raison de la guerre entre Israël et le Hezbollah.

«Le ministère ne veut pas et ne peut pas se permettre de prendre la responsabilité face au danger qui menace» élèves et enseignants, «c'est pour cela que la rentrée aura lieu le 4 novembre» plutôt qu'en octobre, a dit M. Halabi lors d'une conférence de presse.

ATS