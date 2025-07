Les ressortissants de l'UE viennent en Suisse avant tout pour travailler. Vu le ralentissement démographique, le marché du travail doit rester ouvert, plaide le Secrétariat d'Etat à l'économie (Seco) dans son rapport annuel sur la libre circulation des personnes.

La secrétaire d'Etat à l'économie Helene Budliger Artieda et ses services défendent une immigration du travail de l'UE pour faire face au vieillissement démographique (archives). ATS

Keystone-SDA ATS

En 2024, l'immigration nette venue de l'UE/AELE s'élevait à 53'700 personnes, soit 10'000 de moins qu'en 2023. Elle permet de répondre à la forte croissance de la demande de main-d'œuvre hautement qualifiée.

Les entreprises suisses recrutent également dans l'UE afin de trouver de la main-d'œuvre dans l’hôtellerie et la restauration, la construction et l'industrie, des domaines où la main-d'oeuvre indigène ne suffit plus, rappelle le Seco dans son rapport publié mardi.