Votations fédérales L'imposition individuelle en votation le 8 mars 2026

ATS

5.11.2025 - 12:21

Les citoyennes et citoyens suisses se prononceront sur quatre objets le 8 mars 2026: l'initiative sur l'argent liquide, celle sur la SSR et celle sur un fonds climat. Le référendum contre l'introduction de l'imposition individuelle passera aussi ce jour-là.

Le peuple se prononcera sur l'initiative SSR, qui veut abaisser la redevance à 200 francs, le 8 mars 2026.
Le peuple se prononcera sur l'initiative SSR, qui veut abaisser la redevance à 200 francs, le 8 mars 2026.
ATS

Keystone-SDA

05.11.2025, 12:21

05.11.2025, 12:26

Le Conseil fédéral a annoncé mercredi la date de votation pour ces quatre objets. Concernant le maintien de l'argent liquide, le texte sera accompagné, pour la première fois depuis 2010, par un contre-projet direct au niveau fédéral. Les votants se prononceront sur les deux objets puis sur une question subsidiaire pour donner leur préférence.

