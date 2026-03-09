Imposition individuelle: maintenant chacun veut connaître sa facture

À peine le oui à l’imposition individuelle adopté, de nombreux électeurs voulaient savoir ce que cela signifiait pour leur portefeuille.

Pas le temps ? blue News résume pour toi Après le oui à l'imposition individuelle, la rédaction de blue News a reçu de nombreuses questions de citoyens et citoyennes sur les conséquences fiscales personnelles.

Les couples à revenu unique craignent désormais des charges plus élevées, tandis que les couples à double revenu espèrent un allègement.

Beaucoup ont admis ne s'être vraiment penchés sur le sujet qu'après la votation. Montre plus

Lorsque le résultat du oui à la votation sur l’imposition individuelle a été confirmé hier, la rédaction de blue News a constaté un afflux dans sa boîte mail et sur son canal WhatsApp : de nombreux*ses citoyen*nes demandaient ce que l’imposition individuelle signifiait pour eux*elles personnellement.

De nombreux messages se présentaient ainsi : «Nous sommes tous les deux à la retraite, sans caisse de pension. Mon mari reçoit une AVS d’environ 23’000 francs. Je touche une AVS de 22’000 francs. Quel sera le montant de nos impôts ?» D'autres voulaient savoir ce que l'imposition individuelle signifiait pour eux en tant que divorcés ou familles nombreuses.

Le déclencheur de cet afflux de demandes a été un article de blue News proposant un calculateur en ligne permettant de calculer les modifications approximatives de l'impôt fédéral. Le dimanche après-midi au plus tard, le nombre de consultations de l'article a grimpé en flèche.

Parmi les courriers reçus, on trouvait par exemple celui d’un père de famille vivant avec son épouse et leurs trois enfants mineurs, étant le seul à travailler et gagnant environ 130’000 francs par an. Il voulait savoir comment le résultat de la votation allait affecter sa charge fiscale. Un autre homme demandait si le fait que la maison commune soit inscrite au nom de son épouse avait des conséquences.

blue News a interrogé plusieurs électeurs pour savoir pourquoi ils ne se sont intéressés au sujet qu’après le jour de la votation. Un homme de 50 ans a expliqué franchement que le vote ne l’avait pas intéressé et que c’était sa femme qui s’occupait des finances. Il travaille beaucoup et n’avait pas envie de se pencher sur la politique, mais il souhaite maintenant reconsidérer cette attitude.

Ce sont surtout les ménages à un seul revenu qui ont réagi avec colère. Ils devront à l'avenir s'attendre à une facture fiscale plus élevée, ce qui est perçu par beaucoup comme la continuation de ce que l'on appelle la «pénalisation du mariage». Les couples dans lesquels l'un des partenaires dépend financièrement de l'autre – souvent appelés «mariages traditionnels» – sont particulièrement concernés.

De nombreux retours positifs également

Mais il y a aussi eu de nombreux retours positifs. Selon les données fédérales, les couples dans lesquels les deux travaillent bénéficieront à l'avenir d'impôts moins élevés. Karl et Anita S. de Berne-Bümpliz en font partie. Le couple se partage la garde des enfants et travaille à temps partiel. Elle gagne environ 100'000 francs, lui environ 60'000. Depuis des années, ils payaient des impôts plus élevés uniquement parce qu'ils étaient mariés. Aujourd'hui, ils attendent enfin un allègement et y voient un peu plus de justice.

Interrogée sur les nombreuses réactions des ménages mariés à un revenu, Anita S. déclare avec colère : «J'en ai assez de devoir payer pour que de tels hommes soient favorisés au niveau fiscal parce qu'ils laissent leur femme à la maison».

Anita S. montre peu de compréhension pour les plaintes des familles classiques à un seul revenu. Elle s'irrite du fait que de tels hommes soient favorisés fiscalement alors que les doubles revenus ont été désavantagés pendant des années. Elle comprend très bien que la situation devienne difficile pour de telles familles. «Mais je n'ai jamais entendu de telles familles exprimer de la compassion pour le fait que les ménages à double revenu ont été ponctionnés fiscalement pendant des décennies en raison de la pénalisation du mariage».