Une réglementation de l’UE frappe de plein fouet les salons de manucure en Suisse

Une réglementation de l’UE provoque des remous dans les salons de manucure suisses. L’interdiction d’une substance présente dans les vernis à ongles contraint les professionnelles à adapter en urgence leur assortiment et à se débarrasser de centaines de produits.

A partir de septembre, les salons de manucure en Suisse ne pourront plus utiliser de vernis contenant de la TPO, une substance dangereuse pour la santé. (image symbolique) sda

Pas le temps ? blue News résume pour toi À partir du 1er septembre 2025, les vernis à ongles contenant la substance TPO seront interdits en Suisse et dans l'UE, car elle est considérée comme nuisible à la fertilité et à la santé.

Pour des milliers de salons de manucure, cela signifie que des produits d'une valeur parfois de plusieurs milliers de francs devront être éliminés.

Les personnes concernées critiquent le manque de transparence des fabricants et la communication tardive des autorités.

L'OFAG renvoie à la protection des consommateurs* et souligne le devoir des entreprises de s'informer de manière autonome des modifications de la loi. Montre plus

Le secteur des ongles en Suisse - et dans l'UE - se trouve face à un tournant : avec l'interdiction de la substance controversée TPO (Trimethylbenzoyl Diphénylphosphine Oxide) à partir du 1er septembre 2025, des milliers de produits de vernis à ongles deviendront du jour au lendemain des déchets spéciaux.

Le TPO durcit les ongles particulièrement rapidement sous la lumière UV, mais il est soupçonné de nuire à la fertilité et de porter atteinte aux enfants à naître pendant la grossesse.

Un délai trop court?

Le changement touche durement le secteur. «Je vais perdre des milliers de francs parce que je dois me débarrasser de nombreux produits», a récemment déclaré au Blick Nina Gasperin, propriétaire du studio Ni.Nails à Kriens. Bien qu'elle soit clairement favorable à l'interdiction des substances toxiques, le court délai lui pose problème.

Gasperin critique en outre le manque de transparence des fabricants : «Pour moi, il n'est pas si simple de savoir si la substance interdite est contenue dans un produit. Ce n'est que lorsque j'ai les bouteilles entre les mains que je vois les ingrédients sur l'étiquette», explique-t-elle.

La diversité des couleurs se réduit

A Zurich aussi, l'incertitude est grande. Une propriétaire de salon, qui souhaite rester anonyme, parle d'un moment «douloureux» : la diversité des couleurs sur ses étagères se réduit de plus de 1500 vernis à 50 teintes nouvellement achetées sans TPO.

«J'en suis désolée pour ma clientèle. Le choix est désormais très limité. C'est désagréable pour nous tous de voir notre couleur préférée manquer soudainement», dit-elle.

D'autres stylistes ongulaires ont confirmé leur surprise à blue News sous couvert d'anonymat. Beaucoup d'entre eux auraient souhaité une communication plus claire et plus précoce, notemment parce que l'allemand n'est pas la langue maternelle de tous et que l'accès aux informations des autorités est donc plus difficile.

Critique de la Confédération

Officiellement, l'interdiction avait déjà été décidée au niveau de l'UE depuis 2023. A l'époque, le TPO avait été classé comme toxique pour la fertilité du point de vue de la législation sur les produits chimiques: un signe d'avertissement clair qu'une interdiction était imminente. En droit, elle n'a toutefois été définitivement ancrée dans la loi qu'en mai 2025 avec son inscription sur la liste des substances interdites.

La Suisse reprend automatiquement les prescriptions de l'UE. Le 18 juillet, l'Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV) a officiellement informé le secteur cosmétique de cette date butoir dans une lettre. Pour les quelque 3500 salons de manucure du pays, cela signifie que tous les vernis contenant du TPO doivent être retirés dans les 40 jours.

L’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OFAG) invoque la protection des consommateurs. «Le TPO a été classé comme toxique pour la reproduction et représente donc un danger important pour la santé», explique Sarah Camenisch de l’OFAG, interrogée par blue News.

Pas de période de transition

Iris Kuchler, présidente de l’association professionnelle Swissnaildesign, déclare à Blick: «Il est surprenant qu’aucune période de transition ne soit prévue en Suisse. L’interdiction prend ainsi certains studios au dépourvu.»

L’OSAV rappelle que les entreprises ont l’obligation légale de se tenir informées des évolutions réglementaires et de s’y conformer. La communication envoyée par la Confédération aux propriétaires de salons de manucure en juillet n’était qu’une mesure d’information supplémentaire, sans caractère obligatoire.

Pour les salons, cela signifie concrètement qu'à partir du 1er septembre, toute utilisation de vernis contenant de la TPO sera interdite et pourra être sanctionnée dans le cadre de contrôles.

