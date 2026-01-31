  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. JO 2026
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Coire Lisa Mazzone mobilise les Vert-e-s pour le fonds climat

ATS

31.1.2026 - 11:31

Dans un discours prononcé samedi à Coire, la présidente des Vert-e-s Lisa Mazzone a mobilisé les délégués pour la campagne sur l'initiative pour un fonds climat, soumise au vote le 8 mars. L'ensemble de la population et l'économie en profiteraient, selon elle.

Selon Lisa Mazzone, l'ensemble de la population profiterait de la création d'un fonds climat (archives).
Selon Lisa Mazzone, l'ensemble de la population profiterait de la création d'un fonds climat (archives).
ATS

Keystone-SDA

31.01.2026, 11:31

31.01.2026, 11:34

Avec un fonds climat, la Suisse deviendra plus indépendante, plus robuste et plus durable, a déclaré la Genevoise. «La dépendance extrême vis-à-vis de la Chine pour la transition énergétique et des Etats-Unis pour la technologie numérique représente un danger géopolitique direct. L'importation de gaz liquéfié de Russie est également en contradiction avec notre soutien à l'Ukraine contre la guerre d'agression», a poursuivi la présidente des Vert-e-s.

Un «non» catégorique. L'UDC et les Verts s'opposent à une hausse de la TVA pour l'armée

Un «non» catégoriqueL'UDC et les Verts s'opposent à une hausse de la TVA pour l'armée

Lisa Mazzone considère la politique des Vert-e-s comme tournée vers l'avenir, tandis que le Conseil fédéral et les autres partis ont tendance à «revenir vers le passé» avec leurs projets. «La transition énergétique est sabotée par ces derniers, qui rêvent de nouvelles centrales nucléaires, selon la Genevoise: des milliards sont investis dans l'armée, les autoroutes et l'énergie nucléaire». Le fonds climat représente à l'inverse un projet d'avenir, estime-t-elle.

S'adapter à la crise climatique

Ces investissements aident concrètement la population à devenir climatiquement neutre et à s'adapter aux conséquences extrêmes de la crise climatique. La promotion de la rénovation énergétique des bâtiments améliore par exemple la qualité de vie par temps froid et chaud et réduit les coûts de chauffage. Le fonds permettrait également de mettre en place des trains de nuit et des liaisons ferroviaires internationales abordables, a-t-elle argumenté.

Réunion des délégués. L'UDC soutient le oui à l'initiative SSR «200 francs ça suffit»

Réunion des déléguésL'UDC soutient le oui à l'initiative SSR «200 francs ça suffit»

L'économie suisse en profiterait également. «Investir en Suisse plutôt que de dépenser chaque année 8 milliards de francs à l'étranger pour les énergies fossiles créerait des emplois et renforcerait la durabilité», a souligné Mme Mazzone.

L'initiative sur le fonds pour le climat, lancée par les partis de gauche, exige des versements annuels de la Confédération à hauteur de 0,5 à 1% de la performance économique de la Suisse, soit de quatre à huit milliards de francs. Cet argent doit servir à promouvoir la réduction des émissions de gaz à effet de serre, l'efficacité énergétique, le développement des énergies renouvelables, ainsi que le captage et le stockage du CO2 et la protection de la biodiversité.

Les plus lus

Course-poursuite à Bulle : un conducteur de 14 ans interpellé
Éblouissant, un rayon de soleil nommé Malorie Blanc !
Au bout d’une lutte de tranchées, Rybakina sacrée championne !
Une femme de 26 ans retrouvée morte dans un appartement à St-Gall
La cagnotte de 113,5 millions est tombée à l’Euro Millions
Crans-Montana: l’aide financière urgente de 10'000 francs par victime n’a pas encore été versée