«Systématiquement du mauvais côté de l'Histoire» : Lisa Mazzone tacle le Conseil fédéral

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

«J’ai honte» du gouvernement «Systématiquement du mauvais côté de l'Histoire» : Lisa Mazzone tacle le Conseil fédéral

ATS

23.8.2025 - 11:45

L'assemblée des délégués des Vert-e-s s'est ouverte samedi matin à Vicques (JU) avec le discours de la présidente du parti Lisa Mazzone. La Genevoise s'en est notamment prise à la politique du Conseil fédéral envers les Etats-Unis.

Lisa Mazzone a notamment épinglé l'inaction du Conseil fédéral envers les crimes de guerre israéliens dans la bande de Gaza.
Lisa Mazzone a notamment épinglé l'inaction du Conseil fédéral envers les crimes de guerre israéliens dans la bande de Gaza.
ATS

Keystone-SDA

23.08.2025, 11:45

23.08.2025, 11:54

Lisa Mazzone a critiqué la politique néo-libérale du gouvernement suisse, soutenu par la «majorité bourgeoise», qui «se positionne systématiquement du mauvais côté de l'Histoire», a-t-elle lancé en évoquant la politique helvétique envers la Chine, les Etats-Unis et Israël.

Selon elle, les droits de douane de 39% imposés par les Etats-Unis à la Suisse sont une conséquence directe du modèle économique promu par la droite. Elle s'en est aussi prise à Donald Trump, «qui mène le monde dans une crise de la globalisation.»

Droits de douane. La gauche et la droite tirent des leçons opposées des taxes de Donald Trump

Droits de douaneLa gauche et la droite tirent des leçons opposées des taxes de Donald Trump

«Quand une crise éclate, c'est l'occasion de transformer notre système pour nous rendre plus résilients», a-t-elle ajouté. Selon Lisa Mazzone, la Suisse doit investir dans les services publics et le travail du care ainsi que dans la transition énergétique, tout en développant des échanges économiques mondiaux «qui renforcent les pays du sud plutôt que de les piller».

Mieux prévenir les féminicides

La Genevoise a aussi dit avoir «honte» du Conseil fédéral, «incapable jusqu'à aujourd'hui de condamner clairement les crimes de guerre israéliens» dans la bande de Gaza. «Le seuil de l'horreur est dépassé depuis longtemps.»

La présidente a par ailleurs appelé les autorités à prendre des mesures pour lutter contre les féminicides. «La Suisse doit enfin faire de la sécurité des femmes une priorité», a-t-elle déclaré.

Aucun signe précurseur. Mère et ses deux filles tuées à Corcelles: ex-époux arrêté

Aucun signe précurseurMère et ses deux filles tuées à Corcelles: ex-époux arrêté

Les femmes victimes de violences doivent pouvoir trouver un encadrement rapidement, des mesures de protection et un endroit pour se réfugier avec leurs enfants, a-t-elle proposé, parmi d'autres mesures. La police et l'appareil judiciaire doivent prévoir des départements spécialisés, tandis que «les armes à feu, militaire ou non, n'ont rien à faire dans les maisons», a plaidé la présidente.

Les plus lus

«Systématiquement du mauvais côté de l'Histoire» : Lisa Mazzone tacle le Conseil fédéral
Un décès sur le plateau de «Emily in Paris» interrompt le tournage
Annulations à répétition : Corsica Ferries déçoit ses clients
Trump et Poutine: un malentendu qui pourrait coûter cher au Kremlin
Vaud: un python royal découvert dans les rues de Villeneuve
«Il y a énormément de monde» : la «Caraïbe de Bavière» aussi gagnée par le surtourisme